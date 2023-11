Trezeguet, campeón mundial con Francia en 1998, será director deportivo de Platense

El campeón mundial con la selección francesa en la Copa de 1998, David Trezeguet, será director deportivo de Platense después de la salida de Jorge De Olivera y estará a cargo del próximo mercado pases de cara a la Liga Profesional 2024.

"¡Bienvenido a casa, David!", comunicó hoy Platense en su cuenta de X (ex red social Twitter).

Trezeguet, quien fuera campeón del mundo con Francia en 1998, será presentado mañana, aunque el club "calamar" no comunicó aún el horario y el lugar.

Trezeguet, de 46 años, debutó como profesional en Platense durante el Apertura 1994 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, de la mano del entrenador Ricardo Rezza.

En su carrera como jugador pasó por Monaco de Francia, Juventus de Italia, River Plate, Newell's Old Boys y Hércules de España, entre otros. (Télam)