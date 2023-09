En su primera edición el Primavera Fest, organizada por el Municipio de Río Gallegos, ofreció propuestas para todos los gustos y edades.

Al tradicional Desfile del Día de la Primavera se le sumaron la Feria de la Juventud Emprendedora y el Patio Patagónico, con patio cervecero, en la Sociedad Rural. También hubo lugar para los juegos inflables que se ubicaron en la avenida San Martín y a pocos metros, los carros gastronómicos para saborear en cada recorrida.

La Farra, el viernes, y Kevin y La Pieza Record, el sábado convocaron a vecinos y vecinas en el predio de la Rural, donde se ubicaron los puestos de cervezas artesanales.

Entre ellos estuvo el de Aoni que tiene la particularidad de ubicar los barriles en el interior de una combi. “La fábrica de cerveza la tenía en Córdoba, cuando me recibí, volví”, contó el productor cervecero Juan Ignacio a La Opinión Austral y sobre el vehículo que funcionaba como cervecería recordó que “la combi estaba bastante golpeadita, pero metiéndole mucho amor y tiempo llegamos a lo que es hoy”.

Uno de los puestos de comida que se ubicó en el predio fue el Parri Santo del Club San Miguel, que ofreció choripanes y hamburguesas de la mano del parrillero Víctor.

Emprendedores

Bajo techo se ubicaron, durante tres días, los stands de la Feria de la Juventud Emprendedora. El móvil de La Opinión Austral realizó una recorrida y dialogó con los emprendedores.

Agustín Cárdenas comenzó hace un año y medio con Mundo Freak, dedicado a la sublimación, gráfica, posters y stickers. “Estamos felices de cómo estamos creciendo”, afirmó.

Otro de los stands que participó fue el de Amantes del mate, la emprendedora contó que inició hace seis años con “mates de calabaza forrados en cuero vacuno, también lo hacemos personalizados, tenemos todo lo vinculado al mate”.

“Me metí en este mundo y amo este mundo”, aseguró.

Cristales y duendes

Marcela Albornoz, a cargo de MyM Piedras y cristales, señaló que todo su trabajo es artesanal. “Trabajo con piedras hace 20 años y mi hija inició su emprendimiento en pandemia”, comentó sobre Lavanda Co.

Respecto a las ventas, sostuvo: “Hay que ponerle garra sobre todo en estos momentos que la economía está difícil, pero en Río Gallegos tenemos muchísimas oportunidades con estos eventos que uno puede trabajar y mostrar lo que hace”.

Duendes patagónicos, el emprendimiento con el que Rocío comenzó hace cinco años ofreció duendes articulados, duendecitas y hadas. La respuesta de la gente es buena. “Les gustan los duendes”, señaló.

Para los mimados de la casa, estaba Bed Shop, a cargo de Daina.

“Empecé en pandemia, me dio curiosidad cómo funcionaba la máquina de coser, le pedí a mi mamá que me enseñe y con eso arranqué. Primero empecé a vender en Facebook, no mucha gente hace camitas, menos artesanales”, contó.

“Empezar a participar en ferias es un crecimiento, que la gente pueda venir, tocar las camitas, ver la calidad”, valoró.

Entre las diferentes artesanías que se vendía estuvieron las de “Juanjo“, quien con 40 años de experiencia se dedica a la técnica del alambrismo y deja que su imaginación lo guie a la hora de crear.

En la feria también se podían degustar delicias dulces y saladas. Alfajorcitos 2020, el emprendimiento familiar de Gonzalo, ofreció chocolates artesanales y chocolate caliente. “Empezamos antes de la pandemia y ahora abrimos una sucursal en la galería Premier”, destacó el joven.

Las diferentes propuestas de la primera edición del Primavera Fest atrajo al público local pero también a visitantes del interior provincial y de Chile.

Alexis, oriundo de Punta Arenas y tiene familiares en esta ciudad, disfrutó del paseo y comentó que viajó hasta la ciudad de Puerto Madryn y “estos últimos días llegamos a Gallegos donde me crié cuando era chico porque tengo familia acá”.

Resaltó que ve a la ciudad muy diferente: “La noto muy cambiada, está muy bacán, todo muy bueno, muy bonito, han pintado muchas cosas, también el castillo del parque de los niños donde llevé a mi sobrina y me pareció muy bueno”.

Destacó que le gusta mucho la gastronomía argentina, especialmente “la milanesa, tortilla de papa, ñoquis, toda en realidad” y también resaltó un detalle de Argentina: “Me gustan mucho las costumbres en la carretera, te hacen señales, te saludan todo es buena onda”.

De esta manera, las propuestas que contemplaron desde la organización del festival acercaron a todas las generaciones a celebrar la llegada de la primavera a Río Gallegos.