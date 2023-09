La primera edición del Primavera Fest comenzó con todo en Río Gallegos. Las temperaturas, como suele suceder en la capital santacruceña, no quisieron hacerle honor a la llegada de la nueva estación, pero fueron tolerables para quienes ya conocen el clima del sur.

Las actividades organizadas por la Municipalidad de Río Gallegos iniciaron cerca de las 17:00 con el Desfile del Día de la Primavera (ver páginas 12 y 13) y continuaron a partir de las 20:00 en la playa de estacionamiento del SIPEM, donde en primer turno se presentó The Rockets. Con “Maca“ Álvez como cantante, la banda local, que recientemente ha renovado su formación, abrió con “Rolling in the deep” de Adele y durante 40 minutos brindó un show con temas clásicos del rock and roll de la década de los ochenta y de los noventa.

En la voz de “Maca” Álvez, la banda local The Rockets hizo covers de la década de los 80 y 90. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Respecto al desarrolló del evento, en diálogo con La Opinión Austral, Claudia Picuntureo, secretaria de Coordinación Ejecutiva, comentó: “Estamos muy contentos de esta primera edición, a pesar del frío, la gente siempre nos acompaña. El clima dejo de ser un condicionante, la gente lo disfruta y nosotros estamos contentos de que puedan hacerlo de manera gratuita”.

El segundo turno fue de Todos contra Yoko, que también continuó con los clásicos y subió al escenario de un predio al que comenzaba a llegar más y más público.

Todos contra Yoko contó con un buen acompañamiento del público. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Minutos antes de presentarse por primera vez en Río Gallegos, Mario “Pájaro“ Gómez, cantante de Vilma Palma e Vampiros brindó una conferencia de prensa.

En la oportunidad, “Pájaro” habló sobre la vigencia y popularidad de la banda, tras 33 años de trayectoria, y manifestó: “Somos un crossover de todos los jovatos de nuestra época y toda la ‘pibada‘ que nos escucha por los padres, los tíos, los abuelos, los hermanos e internet”.

“Ah, uh, ah-ah”, cantó el público. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

“Lo importante es que nunca bajamos los brazos, siempre le pegamos para adelante”, sostuvo y agregó que el hecho de que sus discos, canciones, coros o letras sigan impactando a la gente “es realmente muy lindo”.

“Ver a chicos de 20 o 30 años es un fenómeno muy raro, porque cuando empezamos a tocar no habían nacido. Hay algo que les llama la atención”, expresó al tiempo que afirmó qué él no puede establecer qué será.

El bajista Gerardo “Largo” Pugliani, a pleno. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Con un show de 75 minutos, Vilma Palma e Vampiros abrió con “La pachanga”, el hit que le abrió la carrera como banda. “Bye, bye”, “Adonde vas”, “Travestis”, “Todo lo que fue”, “Un camino hasta vos” y “Voy a vos” fueron algunos de los temas que brindaron al público que, integrado por adolescentes y adultos, coreó las canciones, hizo palmas y acompañó a la histórica banda.

“Pájaro” Gómez sorprendió a más de uno con un cover de “La rubia tarada” de Sumo. Después de “Lorelei” y “Auto rojo”, el intendente Pablo Grasso subió al escenario para hacer entrega de una placa de reconocimiento a la banda.

Para este show, Fabiana Díaz fue la única corista y se lució. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

El público quiso más y así fue, el show se extendió durante algunos temas más recibiendo los aplausos y el calor de los riogalleguenses. Un espectáculo inolvidable.

Este domingo -en la última y segunda jornada del festival- será el turno del grupo de cumbia LBM (La Banda de Marquitos) y del cantante, trapero y streamer cordobés Luck Ra. El cierre quedará en manos del artista de rap y trap BM (cuyo nombre real es Brian Sánchez) y que ganó popularidad gracias a su canción “M.A. (Mejores Amigos)”.

Cabe recordar que las actividades también incluyen carros gastronómicos cercanos al predio del escenario y la Feria de la Juventud Emprendedora y el Patio Gastronómico, con entrada libre y gratuita, y la presentación de artistas en vivo, en la Sociedad Rural de Río Gallegos, desde las 18:00 horas.