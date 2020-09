Madre del menor abusado considera que “tapan todo”

El caso del niño que fue abusado sexualmente en la localidad de Las Heras cuando, supuestamente, se encontraba bajo el cuidado de su progenitor, estremeció a la comunidad local y de ciudades aledañas, e incluso llegó a los medios nacionales, causando un fuerte repudio generalizado en la población. Hace un mes, la mamá del nene lo hizo público en sus redes sociales para pedir celeridad de la Justicia.

Actualmente, el niño tiene tres años -cuando sucedió el hecho, en abril del año pasado, tenía tan solo dos- y hasta el momento no hay pruebas en la Justicia que inculpen al padre. Ahora la madre le indicó a La Opinión Zona Norte que hace una semana le sacaron sangre a su hijo la que, en teoría, sería comparada con las pruebas secuestradas del domicilio del hombre en los allanamientos realizados por la DDI en 2019.

“Son pruebas que lo comprometen a él (por el padre.), las encontraron en su casa en allanamientos que hicieron el año pasado y el miércoles de la semana pasada le sacaron sangre a mi hijo para hacerle el ADN”, aseguró la joven a LOZN .

La comparación de la sangre se hará en los laboratorios forenses en la capital santacruceña. Así lo indicó la mujer, al tiempo que reconoció que no sabe cuándo llegarán los resultados, ya que, por causa de la emergencia sanitaria por la pandemia, “me dijeron que va a tardar, ya que por el Covid está todo parado”.

Pero la madre fue mucho más allá e insiste en que hay una decisión velada de no avanzar en la causa. “Siento que están tapando todo porque hay plata de por medio”, aunque no tiene pruebas de ello. Y enfatizó su creencia en el hecho de que “al principio dijeron que no habían encontrado pruebas, que no había nada y ¿cómo encontraron pruebas ahora?”, cuestionó. “Para mí es más que obvio que tapan todo”, añadió.

La madre cargó contra el fiscal de la causa, Ariel Candia. “Dijo que el tipo se preocupaba, que quería saber del nene”, pero ella consideró que no es así, ya que “en el careo que tuvimos en diciembre del año pasado no se presentó ni él ni su abogado, eso es otra tapadera más”.

Desde la Fiscalía, se señaló la falta de pruebas que permitan imputar al padre del niño, aunque se reconoció que el menor, lamentablemente, fue abusado. No se descarta que pudiera haber sido una persona del entorno del padre del niño. Para la madre, eso no cambia nada. “De todas forma la culpa la tiene él, porque el nene estaba bajo su cuidado”.

“Yo calculo que si yo estoy con mi hijo lo tengo que cuidar como mamá, no dejarlo con una persona o con otra. Él tenía que cuidar a su hijo y no lo hizo, en todo caso es el culpable”, insistió. Desde hace unas semanas ella está recibiendo atención psicológica, dispuesta por la Defensoría del Menor de Las Heras. No así el menor por la falta de un profesional especializado