“Nosotros no vamos a tomar tierras que ya hayan estado adjudicadas”

La presunta toma de tierras que, aparentemente, se realizará esta jornada en la periferia de Río Gallegos, mantiene en vilo a la Municipalidad y a las Fuerzas de Seguridad.

Se trata de un grupo de 159 familias que reclama por un terreno y, en algunos casos, sus trámites tardan más de 12 años para obtener uno.

Incluso, muchas de ellas denuncian que a algunas personas que vienen de otras provincias les dan uno apenas llegan a nuestra ciudad capital.

En la jornada del jueves, se viralizaron capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp llamado “Argentinos” en las que una mujer alentaba a la toma de terrenos, dando una serie de recomendaciones a los vecinos que en esta jornada irán a usurpar tierras.

Esa mujer es Silvia, una vecina del barrio Evita, nacida y criada en Río Gallegos que, en exclusiva para La Opinión Austral, comentó el porqué de la decisión de usurpar terrenos en la periferia de nuestra ciudad capital.

Silvia es el nombre verdadero de la mujer y no tiene problemas es dar a conocer su identidad. “Si la Justicia no mete presos a los violadores, ¿por qué me van a meter presa a mí, que lucho para que mis hijos tengan un terreno?” comenzó diciendo la vecina que tiene cinco hijos y ya es abuela.

“Todo empezó en un grupo de ventas que teníamos en WhatsApp. No hace ni un mes, si mal no me acuerdo fue el 9 de noviembre. Ahí empezamos a hablar entre nosotros sobre la necesidad de terrenos que tenemos y empezamos a ver qué podíamos hacer”, aseguró Silvia sobre la gestación de la acción que presuntamente realizarán esta jornada.

“Nosotros no le vamos a sacar el terreno a ninguna familia. Nosotros no vamos a sacar ningún terreno que ya haya estado adjudicado. Eso queremos remarcarlo, porque se habló mucho de que nosotros nos vamos a meter en casas, y no es así”, explicó la mujer sobre miles de comentarios que en los últimos días se replicaron en las redes sociales.

“No queremos pelearnos con el resto de la gente, yo lo único que quiero es un terreno para mis hijos, porque si no la pintan como que se trata de una pelea del pueblo contra el pueblo. Esto es una cuestión que viene hace años, no es que sea una cosa que respondemos a algún sector político”, aseguró la vecina que vive -según ella- “toda apretada” en su casa, con sus hijos y sus nietos.

“No le dan oportunidades a los jóvenes, encima que no tienen trabajo, tampoco les dan tierras. Por suerte tengo a mis hijos trabajando, pero no pueden avanzar porque no tienen un terreno”, aseveró la vecina.

Hay algo que inquieta, tanto a Silvia, como al resto de las 158 familias que irán esta jornada a la periferia de Río Gallegos y por la que temen mostrar su rostro. “Hace unos días, nos amenazaron que nos van a ir apretar. Fue de un número privado y tenemos miedo, por eso no queremos mostrar las caras”.

¿El día D?

En los mensajes que se viralizaron, Silvia indicó que la toma de terrenos será hoy.

Aunque adelantó que el horario se dará a conocer apenas una hora antes de hacerla, con el fin de que sea masiva y simultánea.

Por esto, se vive un clima de tensión en la periferia de nuestra ciudad a la espera de los usurpadores.

El director de Tierras de la Municipalidad, Christian Abello había adelantado: “Vamos a ir con la Policía, activaremos el protocolo y atenderemos cada caso personalmente”.

En paralelo, Silvia dijo no tener problemas en retirarse del lugar si le prometen un terreno.

“Apenas venga la Policía vamos a entregar la planilla con los datos de todas las personas, pero no puedo hacerme cargo de lo que haga el resto de la gente”, aseveró.

“Yo, por mi parte, si me prometen un terreno, yo agarro mis cosas y me voy, pero no puedo responder por el resto de la gente. Si se quedan los entiendo. Recomendamos que no vayan con sus hijos”, concluyó la mujer.

Este domingo fue la fecha elegida por los presuntos usurpadores, y la incógnita que mantiene en vilo a las autoridades es: “¿será hoy?”