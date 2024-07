En Bath, Reino Unido, este lunes comenzó a desarrollarse la 65° Olimpiada Internacional de Matemática (IMO, por su sigla en ingles).

Felipe Klir, Emiliano Sosa, Uriel Digestani, Matías Álvarez Oviedo, Ignacio Naguil y Lola Ruffolo son los estudiantes que conforman el equipo argentino que compitió este martes y miércoles.

Fue el debut en el “mundial” de Matemática para Sosa, Álvarez Oviedo y Ruffolo, mientras que para Klir y Digestani es la tercera experiencia y para Naguil, la segunda.

La Opinión Austral pudo saber cuáles fueron los resultados de la participación del equipo nacional.

Ignacio Naguil, el único santacruceño que integra la delegación obtuvo una medalla de Bronce en la máxima competencia mundial. Cabe recordar que en Chiba, Japón, en 2023, había logrado una mención de honor.

Además, Klir obtuvo una medalla de Plata, Álvarez Oviedo y Sosa se adjudicaron preseas de Bronce y Digestani, una mención de honor.

De esta manera, Argentina cosechó un total de cuatro medallas y una mención de honor.

Es de destacar que la presencia del equipo argentino fue posible gracias a la colaboración de quienes sumaron su aporte a la campaña que organizó la Olimpiada de Matemática Argentina para reunir el dinero necesario y costear los pasajes a Reino Unido.

Históricamente, el financiamiento para participar en la IMO se ha apoyado en las resoluciones DR 405/89 y su complementaria DR682/99 que brinda el “Premio a las Ciencias Matemáticas“. Pero ante la no conformación de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, la gestión no avanzó.

Sin apoyo

“Presentamos un proyecto para que el Senado de la Nación garantice los pasajes de la delegación argentina a la Olimpiada Internacional de Matemática, como siempre lo ha hecho. Para Villarruel es un gasto. Para nosotros, apoyar el esfuerzo y el futuro de los jóvenes”, había publicado el 24 de junio, el senador Mariano Recalde en la red social X.

Su tuit fue citado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien le respondió: “Senador Recalde el Presupuesto del Senado no es mío y es de público conocimiento que no hay plata. Sin embargo, si Ud. quiere puede cubrir con el aumento de su sueldo algunos de los pasajes. Junto a los firmantes de su proyecto de ley seguro cubren todo y así apoyamos el esfuerzo y el futuro de los jóvenes y no sólo declamamos con el bolsillo ajeno”.