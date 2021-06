“Prekarios” prepara el estreno del tema “Romper”

“Prekarios” es una banda de la localidad de El Calafate que explora los terrenos del rock fusión, siendo la propuesta algo que va del hip hop y rap al rock combativo, con actitud “punk”, al menos así es como el bajista Mariano Escalante dijo que lo han definido en alguna oportunidad.

En diálogo con LU12 AM680 (el habitual espacio de los viernes a la hora 13) el músico contó que el modo pandemia “a nosotros no nos afectó demasiado con relación a nuestros planes iniciales, porque nuestro cantante, Diego Nespor, en noviembre del año pasado se fue a vivir a Buenos Aires por cuestiones personales y la banda siguió trabajando y de hecho seguimos trabajando”, señaló.

Aunque la banda, previo a la pandemia, tenía planificada la posibilidad de una gira por varias ciudades importantes de nuestro país, finalmente eso quedó en suspenso por razones obvias aunque no descartan que puedan lograr concretarla más adelante.

“Pero seguimos trabajando -insistió-, sin poder tocar en vivo pero incluso antes de arrancar la cuarentena veníamos trabajando en esto de componer prácticamente desde la virtualidad”, señaló Escalante, quien luego explicó que “por eso no fue tan complicado” llegar a grabar algo durante el año pasado, como fue la edición de su canción “Doble Moral”.

“En medio de todo eso, cada uno con su celular fue grabando la canción y luego realizamos el video. Se mezcló y todo, pero de esa canción es la única versión existente, no hay otro audio del tema. Y está bien que quede así, como una fotografía de ese momento, por lo que no tenemos pensada incluirla a la canción en ningún disco. Sí vamos a hacerla en vivo, pero no editarla nuevamente”, confesó.

Con respecto a las influencias, el bajista confió: “Somos una fusión, pero dentro de lo que es esencialmente el rock. Hacemos hip hop, funk, rap, y sin llegar al punk tenemos una actitud escénica que va en ese sentido, es lo que nos han dicho en alguna oportunidad”, dijo y agregó: “Nuestro fuerte tiene más que ver con nuestras letras y la ideología”, dijo.

Al decir de Escalante, el nombre de la banda originalmente nació “porque nada indicaba si el proyecto iba a nacer, o luego, cuánto podría durar o si podía terminar a la semana. Pudo no haber visto la luz nunca”.

En cuanto a lo que viene para la banda, adelantó que “tenemos una canción que está a punto de salir que se llama Romper, que está mezclada y cuenta con la producción de El Chávez, productor de Buenos Aires que trabajó con Gustavo Cordera, Kapanga, entre otros. Pensamos que para el mes de julio o más tardar en agosto estará disponible, y además estamos trabajando en el video”, narró.

Al ser consultado sobre si la pandemia resultó “inspiradora” para la creación de canciones, explicó: “En la banda Diego es el encargado de las letras, pero te puedo decir que sí, inspira. Ver las reacciones de la gente y las miserias siempre inspira. Y no hubo zombies, como en las películas, pero sí hubo gente comiéndose a otra gente. También sirvió de alguna manera para volver a lo que realmente vale. Muchos artistas terminamos siendo la distracción para que la gente no enloquezca en su casa. Entonces, también revalorar eso. Somos importantes. No somos esenciales, evidentemente, si no estaríamos tocando, pero sí que somos importantes”, reflexionó, y luego continuó: “Esto sirvió para que muchos entiendan y lo tomen como un laburo todos, porque muchos no lo tomaban como un laburo”.

“Para toda la manada”

Tal es el título del disco en vivo que Prekarios presentó el pasado 2020 en diferentes plataformas como Spotify, Youtube, Amazon, Deezer y Apple Music.

El álbum fue producido en esa localidad y mezclado en los estudios Linda Vista récords.

Al respecto, Mariano Escalante expresó oportunamente: “Van a poder disfrutar de la energía de un show en vivo, esa energía que es casi imposible plasmar en un estudio”.

Integrantes

Diego Nespor: Voz

Mariano Escalante: Bajo y coros

Juanse Robles: Guitarra y coros

Andrés Allende: Batería

Dj Spike: Percusión, dj y FX