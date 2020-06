¿Robo o fuga?: desaparecieron cinco chanchas de la chacra de un vecino

Gran sorpresa se llevó Aníbal Aguilar, vecino de Río Gallegos, cuando salió de su casa para buscar agua limpia y se encontró con que le faltaban sus cinco chanchas, a quienes “descuidó” apenas unos minutos.

Resulta que el hombre tiene una chacra, entre la avenida Asturias y el barrio Los Álamos, con varios animales que crían junto a su mujer. Viven de eso y necesitan ayuda.

El dueño de los porcinos dialogó con Radio LU12 AM680 para explicar la misteriosa situación que vivieron ayer.

Con estos días de lluvia, los chiqueros de la chacra de Aníbal se inundan con facilidad, imposibilitándoles el darles de comer a sus animales.

En estos casos, para poder alimentarlos, deben sacarlos de los mismos y posicionarlos en zonas aledañas a su chacra para luego regresarlos a su lugar, como es costumbre.

La búsqueda de los chanchitos llegó a la tapa de LOA.

Al volver a buscar a los cerdos luego de que comieran, estos ya no se encontraban donde los habían dejado, como si “mágicamente” hubieran desaparecido.

Sorprendido ante este acontecimiento, salió a recorrer la zona para ver si no se habían alejado del lugar, como ya le ha sucedido, pero no los encontró.

“Me descuidé un rato y salí a buscarlas porque se me van un poquito, pero se ven, así que las fui a buscar. Las campié por todos lados y no las pude encontrar”, comentó angustiado.

Un probable robo

Aníbal consideró que hay mayores posibilidades de que las chanchas hayan sido robadas, debido a que en ocasiones anteriores había usado esta metodología para darles de comer y las chanchas siempre volvían.

“Para mí alguien se las llevó, porque no puede ser, si las chanchas andaban acá alrededor y venían cuando yo las llamaba. Es raro, porque son cinco chanchas grandes”, se sorprendió.

El vecino contó que no hizo ninguna denuncia hasta el momento porque espera que vuelvan o alguien las encuentre.

“Tengo la esperanza en que me las pueden devolver o encontrarlas, todavía las seguimos buscando”, agregó.

Aníbal se lamentó por lo sucedido y remarcó su pedido a la comunidad en caso de verlas en algún lugar.

“En un mínimo descuido no las vi más. Cuando se me van las busco, pero las encuentro fácil. Las había soltado para darles de comer por el tema de la lluvia, fue un descuido de media hora no más, mientras yo le tiraba la comida y buscaba el agua limpia para darles de beber”, remarcó.

Se trataba de cinco madres preñadas que, según señaló, parirían en el mes de octubre, valuadas en aproximadamente 100.000 pesos.

Teniendo en cuenta de que cada una vale entre $ 15.000 y $ 16.000, sin contar a las probables entre 8 y 11 crías que podrían llegar a tener.

Un sacrificio familiar

El vecino además contó que tiene otros animales y que nunca había vivido una situación semejante. “Casi toda la vida” criaron animales y esto los tomó totalmente por sorpresa.

“Tengo un cordero que es de mi nieto. Lechones que son crías de estas chanchas que desaparecieron, caballos, gallinas, perros y gatos. Son animales de chacra que criamos con mi mujer, todo con sacrificio”, se lamentó.

Aníbal explicó que es desempleado, trabaja por temporadas en un frigorífico, pero los animales lo ayudan en esos tiempos donde no ejerce.

“Es algo que con esto yo puedo mantener a mi familia. Mi mujer y yo vivimos los dos solos en mi chacra”, agregó para finalizar.

En el caso de que se sepa algún dato sobre las chanchas desaparecidas, se pueden contactar a los números: (2966)-576898, (2966)- 587912 y el (2966)-752469