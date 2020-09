Tránsito le secuestró su remis y hace 10 días que no puede trabajar

La semana pasada, inspectores de Tránsito de la Municipalidad de la localidad de Las Heras le secuestraron el vehículo a María por tener documentación vencida desde hace dos días y ya lleva once sin poder trabajar. Al auto lo usa para trabajar como remisera, dinero que utiliza para mantener a sus hijos y pagar los impuestos del municipio.

“Estoy pasando una mala situación -dijo la mujer el diálogo con la radio Eclipse- el miércoles (2 de septiembre) me sacaron el auto, me dijeron el monto de la multa, fui a abonarla y aún estoy esperando que me den respuesta”.

Según María, escribió al Juzgado de Faltas y no le han respondido. “No me queda otra que hacerlo público y buscar que me escuche el intendente José María Carambia, me escuche y me ayude a que me entreguen el auto”, añadió.

Y continuó diciendo: “Tenía la esperanza de pagar la multa y que me entreguen el auto, pero aún no... necesito porque tengo bebés chiquitos y les tengo que comprar pañales, estoy sola y necesito ayuda”.

María es remisera, sostén de familia y hace 10 días no puede trabajar porque no tiene su vehículo. De acuerdo a lo que relató, se lo secuestraron porque hace dos días se le había vencido el permiso provisorio que sacó para cumplir con su trabajo. Tuvo que pagar una multa de 15.300 pesos, con dinero que tenía ahorrado, pero no se lo devolvieron.

“No sé cuánto más tengo que esperar, no puedo comprarle leche ni pañales a mi bebé porque no puedo trabajar en el remis, tampoco puedo hablar con ninguna autoridad porque no atienden. No quise llegar a hacerlo público, pero no tengo respuesta de nadie”, concluyó entre lágrimas