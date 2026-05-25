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Incendios de residuos en dos localidades de Santa Cruz activaron el rápido accionar de bomberos. El primero ocurrió durante la noche del domingo en El Calafate, con intervención de la División Cuartel 8va, y el segundo se registró en la madrugada de este lunes en Río Gallegos, donde trabajó personal de la División Cuartel Central.

Este 24 de mayo, en la villa turística, bomberos extinguieron un foco ígneo que afectaba un contenedor de basura ubicado en el sector comercial. Al arribar al lugar, constataron que el fuego se concentraba en el interior de un recipiente de 5,5 metros cúbicos que contenía escombros y bolsas con desechos.

El personal desplegó con rapidez una línea devanadera para sofocar las llamas y enfriar el material. Además, utilizó herramientas de zapa, como bichero y pala, para remover los residuos y garantizar la extinción total.

El procedimiento contó con la colaboración del Comando de Patrullas, que resguardó la seguridad vial en la zona. Luego de dejar el sector en condiciones seguras, la dotación regresó a la base operativa a las 22:30, sin novedades entre los efectivos ni daños en el equipamiento.

Por otro lado, a las 00:15 de este lunes en la capital santacruceña, el equipo de emergencia acudió a la intersección de la calle Ángel Banciella y pasaje Abuela Parisi tras un alerta por fuego en un contenedor de residuos.

Al arribar en la unidad móvil 290, los efectivos constataron el siniestro y desplegaron una línea de ataque de 38 milímetros, logrando extinguir las llamas y enfriar los desechos en pocos minutos. Después de asegurar el sector y recabar los datos correspondientes, la dotación retornó a la base a las 00:45, sin registrar inconvenientes en el personal ni en los materiales.

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