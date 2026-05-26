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Un estudio internacional centrado en el Glaciar Perito Moreno, ubicado en la provincia de Santa Cruz, logró identificar 1.230 desprendimientos de hielo ocurridos en apenas 45 días y estableció patrones precisos sobre cuándo suceden, en qué sectores del frente glaciar se concentran y cuáles son las condiciones que favorecen estos eventos.

La investigación fue liderada por las Facultades de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Magallanes, con participación de especialistas de la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, Hokkaido University y Washington University in St. Louis.

Los desprendimientos son un atractivo para los turistas.

Los resultados fueron publicados en la revista científica Journal of Geophysical Research: Earth Surface bajo el artículo Localized calving sensitivity at Perito Moreno Glacier (Patagonia) revealed by seismic template matching and time-lapse images.

El trabajo se enfocó particularmente en el frente Brazo Rico del glaciar y analizó datos obtenidos entre el 24 de noviembre y el 31 de diciembre de 2018.

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Cómo se detectaron los desprendimientos

Para desarrollar la investigación, los científicos combinaron tres herramientas de observación: registros sísmicos continuos de banda ancha; imágenes captadas mediante cámaras time-lapse; y mediciones satelitales de velocidad superficial del hielo.

En una primera etapa, lograron identificar 88 eventos visibles tanto en las imágenes como en las señales sísmicas.

Luego, utilizaron 69 de esos registros como patrón para aplicar una técnica de detección automatizada denominada “coincidencia de plantillas”, lo que permitió ampliar el catálogo y detectar 1.230 desprendimientos.

El sismólogo y académico de Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Universidad Católica, Leoncio Cabrera, explicó que “el estudio ha permitido detectar más de 1.200 eventos de desprendimiento de hielo, revelando que estas fracturas no ocurren al azar, sino que se concentran en zonas específicas del glaciar donde el hielo presenta mayores deformaciones y velocidades de flujo”.

El investigador añadió que “además de observar procesos que ocurren casi en tiempo real, estas tecnologías permiten registrarlos con una resolución temporal mucho mayor que la ofrecida por técnicas tradicionales”.

Dónde ocurren los desprendimientos y por qué

Uno de los principales hallazgos fue que la actividad de desprendimiento no se distribuye de manera uniforme en el frente glaciar.

El análisis detectó dos zonas específicas que concentraron la mayoría de los eventos registrados.

Según los investigadores, estas áreas coinciden con sectores donde el frente del glaciar presenta mayor curvatura, velocidades elevadas de desplazamiento del hielo y deformaciones estructurales más pronunciadas.

Estos factores generan condiciones que favorecen la inestabilidad local y explican por qué el desprendimiento ocurre con mayor frecuencia en determinados puntos.

El trabajo concluye que tanto la geometría del frente glaciar como la dinámica interna del flujo del hielo influyen directamente en la localización de estos procesos.

El valor científico del Glaciar Perito Moreno

El Glaciar Perito Moreno es uno de los glaciares más monitoreados de la Patagonia y constituye un laboratorio natural para el estudio de procesos glaciológicos.

Su comportamiento resulta de especial interés para la comunidad científica por su dinámica particular dentro del sistema de hielos continentales patagónicos.

La disponibilidad pública de los datos sísmicos, imágenes y registros satelitales utilizados en esta investigación permitirá que otros equipos científicos continúen profundizando el análisis sobre los mecanismos que regulan los desprendimientos de hielo en uno de los glaciares más estudiados del sur argentino.

Sensores que funcionan incluso con tormentas y de noche

Cabrera destacó que uno de los aportes metodológicos del estudio es la capacidad de monitoreo continuo que ofrecen los sensores sísmicos.

A diferencia de las observaciones visuales, estos instrumentos pueden registrar actividad durante la noche, en tormentas o bajo condiciones de visibilidad reducida.

“El sismómetro permite sentir cómo se rompe el glaciar en tiempo real”, señaló.

Esta tecnología posibilita registrar vibraciones generadas por distintos procesos físicos, aportando información constante incluso en zonas remotas o de difícil acceso.

Un aporte para comprender la dinámica glaciar

Los investigadores señalaron que este tipo de monitoreo multisensor permite avanzar en el entendimiento de la pérdida de masa glaciar y en el desarrollo de modelos más precisos para estudiar la evolución de los glaciares.

Cabrera indicó que “este tipo de proyectos abre nuevas líneas de investigación en sismología y monitoreo ambiental, fundamentales para comprender los impactos del cambio climático sobre la criósfera y los recursos hídricos del futuro”.

El estudio también remarca que integrar observaciones sísmicas, ópticas y satelitales de manera continua permitirá mejorar las proyecciones sobre la respuesta de los glaciares ante cambios ambientales.