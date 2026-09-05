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En un hecho histórico para la conservación de la biodiversidad, el Parque Nacional Los Glaciares confirmó el primer registro de reproducción activa de la Ranita de Chaltén (Chaltenobatrachus grandisonae) dentro de esta área protegida, ubicada en el sudoeste de Santa Cruz.

El hallazgo se produjo de manera fortuita en la Seccional Moyano, correspondiente a la Zona Centro del Parque Nacional Los Glaciares.

Allí, el guardaparque Sergio Goitía detectó formas larvales sumergidas mientras realizaba tareas de prospección visual y monitoreo destinadas a detectar la presencia del alga exótica invasora Didymo (Didymosphenia geminata) en los cuerpos de agua próximos a la Senda a Laguna Azul.

Para evitar que los ejemplares sufrieran estrés térmico o mecánico, el agente realizó una captura manual de carácter temporal, obtuvo registros fotográficos de alta resolución y luego los liberó de inmediato en el mismo sitio donde fueron encontrados.

Los ejemplares fueron encontrados en cuerpos de agua cercanos a la Senda a Laguna Azul, durante tareas de monitoreo realizadas por personal del parque. Foto: Parque Nacional Los Glaciares.

Especialistas analizaron los ejemplares encontrados

La validación taxonómica estuvo a cargo de la Dra. Evangelina Soledad Vettese, de la Fundación Anfibia de El Chaltén, y del Dr. Diego Barrasso, del IDEAus-CONICET de Puerto Madryn, ambos especialistas en herpetofauna patagónica.

A partir del análisis morfológico, los investigadores corroboraron distintos caracteres diagnósticos de Chaltenobatrachus grandisonae:

Morfología corporal : cuerpo marcadamente deprimido, es decir, achatado en sentido dorsoventral. Se trata de un rasgo adaptativo hidrodinámico que permite diferenciarla de la silueta globosa característica de anuros asociados a aguas calmas, como Pleurodema bufoninum o especies del género Atelognathus.

: cuerpo marcadamente deprimido, es decir, achatado en sentido dorsoventral. Se trata de un rasgo adaptativo hidrodinámico que permite diferenciarla de la silueta globosa característica de anuros asociados a aguas calmas, como Pleurodema bufoninum o especies del género Atelognathus. Coloración : patrón dorsal marrón oliváceo, acompañado por un reticulado fino y denso sobre la epidermis.

: patrón dorsal marrón oliváceo, acompañado por un reticulado fino y denso sobre la epidermis. Estructura caudal : cola robusta, con musculatura desarrollada y aletas de altura moderada, cuyo extremo presenta una terminación marcadamente redondeada.

: cola robusta, con musculatura desarrollada y aletas de altura moderada, cuyo extremo presenta una terminación marcadamente redondeada. Estadio de desarrollo: los individuos correspondieron exclusivamente a estadios larvales, en fases tempranas y medias, sin aparición de miembros posteriores. Esta característica permite establecer que la cuenca alta de la Seccional Moyano constituye un sitio activo de ovoposición y cría, y no solamente un sector de tránsito ocasional para ejemplares adultos.

La Ranita de Chaltén es una especie endémica de los bosques fríos del sur de Argentina y Chile y cuenta con escasos registros en ambientes de alta montaña. Foto: Parque Nacional Los Glaciares.

Una especie con escasos registros en la Patagonia

La Ranita de Chaltén es un anfibio endémico de los bosques fríos del sur de Argentina y Chile. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la incluye actualmente en la categoría “Datos Insuficientes”, debido a la extrema escasez de registros en ambientes de alta montaña.

Aunque existen antecedentes en la cercana Reserva Provincial Lago del Desierto, con registros correspondientes a 1997 y el hallazgo de ejemplares adultos en el valle del río Toro durante 2024, hasta el momento el Parque Nacional Los Glaciares no contaba con confirmaciones de campo sobre la presencia y reproducción de esta especie.

“Este primer registro documentado de un sitio activo de cría y desarrollo larval (estadios puros de renacuajo) representa un hito de singular relevancia para la gestión y conservación de la biodiversidad en nuestra área protegida”, remarcó un comunicado del Parque Nacional Los Glaciares.

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