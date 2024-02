Al menos cinco muertos en ataques rusos contra Ucrania, que busca agilizar ingresos al Ejército

(Amplía a cinco la cantidad de muertos e incluye iniciativa en Parlamento ucraniano)

Al menos cinco personas murieron en Ucrania, cuatro de ellas en un inmueble residencial de Kiev, por un ataque aéreo de Rusia que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. calificó de "masivo".

El ataque se produjo en medio de la visita al país del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que tuvo que trasladarse a un refugio antiaéreo, según observó un periodista de la agencia de noticias AFP.

"Enésimo ataque masivo contra nuestro Estado. Seis regiones fueron atacadas por el enemigo", dijo Zelenski en su canal de Telegram.

En paralelo, el Parlamento ucraniano aprobó este miércoles en primera lectura un controvertido proyecto de ley para simplificar los procedimientos de alistamiento en el Ejército, tras dos años de guerra.

Un total de 243 diputados votaron a favor del proyecto, según escribieron varios legisladores en redes sociales. Para ser aprobado, el documento necesitaba un mínimo de 226 votos.

El texto, sin embargo, aún debe ser debatido en el hemiciclo y ser objeto de una segunda lectura para ser adoptado de manera definitiva.

Varias olas de misiles y drones se abatieron en distintas zonas del país, provocando al menos cuatro muertos en Kiev y uno en la región meridional de Mijolaiv, dijeron las autoridades locales respectivas.

En la capital, el alerta antiaérea se activó poco antes de las 6 y duró tres horas. Durante ese intervalo, periodistas de la AFP en la ciudad escucharon fuertes explosiones retumbar por la ciudad.

En total, Rusia disparó 44 misiles y 20 drones explosivos contra el territorio ucraniano, dijo el comandante en jefe de las fuerzas de Kiev, Valeri Zaluzhni.

Las defensas antiaéreas neutralizaron 29 misiles de crucero y 15 drones, señaló la misma fuente.

En Kiev, los restos de un misil interceptado cayeron sobre un edificio residencial de 17 plantas en un barrio del sur de la ciudad, provocando un importante incendio. El incidente mató a cuatro personas e hirió al menos a 32, dijo la alcaldía.

"Entre las 6 y las 7 hemos escuchado misiles muy fuerte y, con la última detonación, la más fuerte, las ventanas estallaron", dijo Oksana, una mujer de 43 años que vive en este edificio.

En la orilla oriental del río Dniéper resultaron dañadas líneas de alta tensión, lo que privó de electricidad a 19.000 hogares de la capital, indicó el ministerio de Energía en un comunicado.

En Mijolaiv, un hombre murió por las graves heridas que sufrió en un ataque que destruyó los techos de una veintena de casas, afirmó el alcalde Oleksandr Sienkevich.

Las autoridades locales ucranianas también informaron de ataques con misiles en las regiones de Jarkov, en el noreste, y de Leopolis, en el oeste y fronteriza con Polonia.

El Gobierno ucraniano ha admitido que necesita nuevos ingresos al Ejército, urgido por hacer frente a los diversos frentes de combate que presenta Rusia.

Por eso no sorprendió el proyecto que tiene en análisis el Parlamento, cuyo tratamiento puede tomar varias semanas.

El Ejército ha sufrido pérdidas en la guerra, aunque no ha comunicado sobre su alcance, y a diferencia del inicio del conflicto, que comenzó en febrero de 2022, el Ejército busca ahora voluntarios para el frente.

El proyecto votado este miércoles prevé simplificar los procedimientos para enlistarse en el Ejército e introducir sanciones para los refractarios.

Las sanciones deberán sin embargo ser aprobadas por un tribunal, a diferencia de un primer proyecto presentado por el Gobierno en enero.

Según los críticos, la propuesta no soluciona el problema de la desmovilización de los que llevan mucho tiempo en el frente.

Zelenski había afirmado en diciembre que el Ejército le había propuesto movilizar hasta 500.000 personas adicionales. (Télam)