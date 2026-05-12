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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló este martes que podrían aparecer nuevos casos de hantavirus en las próximas semanas tras la evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por el brote. Al mismo tiempo, remarcó que el riesgo para la salud pública global continúa bajo.

“Dado el largo período de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”, evaluó Tedros durante una rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realizada en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. Se notificaron 11 casos vinculados al hantavirus, entre ellos tres fallecimientos, de acuerdo con un cable de Xinhua.

Nueve de esos casos fueron confirmados como infecciones por el virus de los Andes, en tanto los dos restantes quedaron bajo consideración como probables. “Nuestra evaluación sigue siendo que el riesgo para la salud pública mundial se mantiene bajo”, afirmó el director de la OMS, y añadió que por el momento “no hay indicios” de un brote de mayor magnitud.

La Organización Mundial de la Salud recomendó que todas las personas evacuadas reciban seguimiento sanitario activo durante 42 días desde la última exposición, ya sea en centros de cuarentena designados o en sus domicilios, con extensión prevista hasta el 21 de junio. “Cualquier persona que presente síntomas debe aislarse y recibir tratamiento de inmediato”, sostuvo.

Tedros también agradeció al Gobierno español la aceptación del buque y su rol en la evacuación, y destacó el cumplimiento de sus obligaciones legales bajo el derecho internacional, además de la muestra de solidaridad, compasión y cooperación durante el operativo.

El Gobierno de España aceptó el 5 de mayo recibir al MV Hondius tras detectarse el brote a bordo, a partir de pedidos de la OMS, la Unión Europea y más de 20 países que solicitaron asistencia para evacuar y repatriar a las personas a bordo.

El buque llegó a la isla de Tenerife el 10 de mayo y atracó en el puerto de Granadilla un día después. Durante la operación, que se extendió por dos jornadas, pasajeros y parte de la tripulación desembarcaron bajo estrictos protocolos sanitarios antes de su traslado fuera de España.

Sánchez calificó el procedimiento como un “éxito” y detalló que España coordinó 10 vuelos especiales para trasladar a más de 120 personas de distintas nacionalidades que abandonaron el buque entre el 10 y el 11 de mayo.

Además, indicó que el operativo se organizó bajo cuatro ejes centrales: “rigor científico”, “transparencia absoluta de la información”, “coordinación institucional” y “cooperación internacional”.

Las autoridades sanitarias españolas informaron que todas las personas evacuadas del MV Hondius salieron de Tenerife el 11 de mayo, en tanto el buque partió rumbo a Rotterdam con 28 tripulantes a bordo. La Comisión Europea mantuvo coordinación estrecha con España durante el proceso.

En paralelo, los Estados miembros de la Unión Europea y otros países integrados en el Mecanismo de Protección Civil trabajaron junto al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), la Organización Mundial de la Salud y otros organismos en el desembarco de pasajeros, los traslados de retorno y el seguimiento sanitario.

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