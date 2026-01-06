Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes por la mañana, las autoridades estadounidenses trasladaron a Nicolás Maduro, el expresidente venezolano derrocado, desde la prisión de Brooklyn hasta el tribunal del Bajo Manhattan para enfrentar cargos por narcotráfico. Las cámaras registraron la operación, que combinó una caravana terrestre y un traslado en helicóptero, apenas dos días después de su captura militar en Caracas.

La maniobra comenzó a las 7.15 hora local (9.15 en Argentina). Una serie de vehículos oficiales partió del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn con Maduro y su esposa, Cilia Flores, a bordo. El recorrido culminó en un campo deportivo cercano, donde esperaba un helicóptero que completó el trayecto hasta la isla de Manhattan.

Imágenes aéreas transmitidas por televisión mostraron a Maduro descender de la camioneta y avanzar lentamente hacia la aeronave, acompañado por un guardia armado. El destino final fue el Tribunal Federal del Bajo Manhattan, donde el dirigente, de 63 años, debió presentarse ante el juez al mediodía local (14 en Argentina).

La acusación formal publicada el sábado lo imputa por conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína. Los fiscales detallan que se habría vinculado con grupos violentos para traficar droga hacia Estados Unidos, incluyendo cárteles mexicanos como Sinaloa y Los Zetas, las FARC de Colombia y el Tren de Aragua de Venezuela.

La investigación estuvo liderada por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Los cargos alcanzan también a Cilia Flores y en la misma acta figuran el hijo del mandatario, conocido como “Nicolasito”, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco que permanece prófugo. Las penas previstas para estos delitos podrían ser muy altas.

