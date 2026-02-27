Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Congreso de Estados Unidos encendió una nueva señal de alarma sobre la presencia china en América Latina y puso el foco en una estación satelital terrestre ubicada en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino publicó el 26 de febrero de 2026 una investigación que analiza en detalle las operaciones espaciales de China en la región.

El documento, titulado “Atrayendo a Latinoamérica a la Órbita de China”, al que accedió La Opinión Austral, sostiene que Beijing utiliza infraestructura presentada como civil y comercial para fortalecer las capacidades de inteligencia y guerra espacial del Ejército Popular de Liberación (EPL). La investigación identifica al menos once instalaciones vinculadas a la República Popular China en Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil.

La estación de Río Gallegos bajo la lupa

El informe menciona la estación terrestre de Río Gallegos como parte de la red de infraestructura espacial asociada a China en América Latina. Según detalla, la instalación funciona a partir de un acuerdo entre la empresa argentina Ascentio Technologies y la firma china Emposat (Beijing Aerospace Yuxing Technology). Su inversión en la provincia de Santa Cruz fue anticipada por La Opinión Austral en 2021.

Entonces, Javier Proyector, representante de la compañía argentina, contó a La Opinión Austral que la inversión estimada, en conjunto con la compañía de capitales chinos Beijing Aerospace Satelliteherd, era de millones de dólares en un plazo de cuatro años, para colocar entre 4 y 6 antenas.

Según la investigación del Congreso estadounidense, la estación cuenta con entre cuatro y seis antenas en banda X y C, aptas para servicios de Telemetría, Seguimiento y Comando (TT&C). Este tipo de equipamiento posee capacidad de doble uso, ya que puede operar tanto en aplicaciones civiles como en sistemas vinculados a comunicaciones militares y guerra electrónica.

Antena de Ascentio Technologies ubicada sobre la Ruta 3, cerca de Río Gallegos. Mide unos 7 metros de diámetro y entre 15 y 20 metros de altura. Proveé servicios de telemetría y bajada de datos científicos para satélites comerciales. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

El documento estadounidense advierte que Emposat mantiene vínculos con estructuras relacionadas con el programa espacial chino y con bases asociadas al lanzamiento y control de satélites. En ese marco, el Comité sostiene que la red de estaciones terrestres en América Latina fortalece la capacidad de China para monitorear objetos en órbita, recopilar inteligencia y mejorar la precisión de sistemas avanzados.

La estación de Río Gallegos se emplazó en el Parque Industrial de la capital santacruceña, en un predio cercano a la Ruta Nacional 3. El proyecto contempló una inversión inicial de seis millones de dólares y la instalación progresiva de antenas parabólicas de gran porte. Desde su anuncio, el emprendimiento se presentó como un desarrollo orientado a brindar servicios a satélites comerciales y a potenciar la industria tecnológica local.

Extracto del informe del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino publicado el 26 de febrero de 2026. Erroneamente, la imagen satelital pertenece a la X Base Aérea en Río Gallegos.

Durante una recorrida por el Parque Industrial Río Gallegos realizada en 2025 por la actual ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, autoridades Ascentio Technologies, contaron que actualmente opera con un telescopio óptico para la lectura de basura cósmica y antenas de monitoreo satelital.

Las otras operaciones espaciales que inquietan a Estados Unidos

El informe del Comité Selecto enumera otras instalaciones que considera parte de una red estratégica impulsada por China en el hemisferio occidental.

En Argentina, además de Río Gallegos, figura la Estación de Espacio Lejano en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén, operativa desde 2018. El Congreso estadounidense remarca que la antena de 35 metros instalada en ese predio puede operar en bandas S, X y Ka y advierte que su tecnología permite aplicaciones vinculadas a inteligencia electrónica y monitoreo de señales.

En San Juan, el Observatorio Astronómico Félix Aguilar alberga un sistema de Rango Láser Satelital (SLR) desarrollado con participación china. El informe señala que este tipo de tecnología aporta datos de alta precisión sobre órbitas, lo que puede resultar útil en aplicaciones militares.

La instalación de la base espacial en Neuquén se origina en acuerdos firmados entre 2012 y 2014 (durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) entre la Argentina y China.

En Venezuela, el Comité identifica la estación El Sombrero y la estación de control de Luepa, ambas vinculadas a cooperación con China y equipadas con antenas y sistemas de comando satelital. En Bolivia, menciona las estaciones de La Guardia y Amachuma, asociadas al satélite Túpac Katari, que operan con tecnología provista por empresas chinas y con capacitación técnica brindada por ese país.

En Chile, el informe analiza proyectos en el desierto de Atacama, incluido un centro de datos astronómicos y estaciones con capacidad de seguimiento de objetos espaciales. En Brasil, el Comité destaca la estación Tucano y un laboratorio conjunto de radioastronomía, que forman parte de acuerdos entre compañías brasileñas y firmas vinculadas al sector aeroespacial chino.

Qué sostiene el Comité Selecto sobre China

El Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino (The Select Committee on the Chinese Communist Party) funciona en la Cámara de Representantes desde enero de 2023. Lo preside el congresista republicano John Moolenaar, representante del estado de Michigan. El cuerpo trabaja con carácter bipartidista y centra su labor en la competencia estratégica entre Estados Unidos y la República Popular China.

En la presentación del informe, Moolenaar afirmó que gran parte de la vida cotidiana estadounidense depende de satélites y que la expansión de infraestructura china en América Latina genera “grave preocupación”. El presidente del Comité sostuvo que China invierte en operaciones espaciales en la región para fortalecer su agenda global y cuestionó la influencia de Beijing en el hemisferio occidental.

Así se ve la base de Río Gallegos en la actualidad.

La investigación describe la estrategia china como parte de un plan más amplio que integra infraestructura espacial, cooperación tecnológica y presencia diplomática. Según el documento, la red de estaciones terrestres, radiotelescopios y sistemas de medición láser contribuye a la llamada “conciencia situacional espacial”, una capacidad clave para detectar, rastrear y analizar objetos en órbita.

Las recomendaciones del Congreso de Estados Unidos

El informe no solo detalla la infraestructura identificada en América Latina, sino que también formula recomendaciones políticas concretas. Entre ellas, insta a la NASA a revisar la cooperación con países que albergan instalaciones vinculadas a China para garantizar que no exista violación de la Enmienda Wolf, que limita la cooperación bilateral con la República Popular China y con empresas estatales chinas.

El Comité también propone que el Congreso actualice esa enmienda para cerrar posibles vacíos legales en acuerdos multilaterales. Además, recomienda que las agencias estadounidenses reevalúen la cooperación en materia espacial, de defensa y tecnología avanzada con los países que alojan infraestructura asociada a Beijing.

Por último, el documento plantea que el gobierno de Estados Unidos establezca como objetivo explícito frenar la expansión de la infraestructura espacial china en América Latina y reducir aquellas capacidades que considere una amenaza para sus intereses estratégicos.

La publicación del informe reaviva el debate sobre el alcance y la naturaleza de la cooperación espacial entre China y países latinoamericanos. En ese escenario, la estación terrestre de Río Gallegos vuelve a ocupar un lugar central en la discusión geopolítica que atraviesa al hemisferio occidental.