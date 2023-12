Ecuador evalúa vender oro para suplir déficit de liquidez y prevé un menor crecimiento económico

El ministro ecuatoriano de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, dijo hoy que se estudia la posibilidad de que el Banco Central pueda vender parte de las reservas en oro del país para neutralizar el déficit de liquidez y admitió que el crecimiento del país se reducirá a la mitad de lo estimado.

"Lo que el Banco Central va a hacer es convertir un porcentaje de oro en liquidez, que no va a ser tocada de ninguna forma", expresó Vega en rueda de prensa.

Indicó que el Banco Central tiene sus reservas internacionales en diversos mecanismos, tanto internos como externos, y uno de esos es el oro, que actualmente es de 2.201 millones de dólares.

Explicó que en lugar de tener un 40% en oro en la reserva se pasaría a tener un 30, y el 10% restante se convertirá en liquidez.

El 70% de las utilidades por esta venta de oro se entregarían al Ministerio de Economía y Finanzas, añadió el ministro, citado por la agencia de noticias Sputnik.

En cuanto al crecimiento económico del país, advirtió que ya no sería del 3,1%, sino del 1,5 por ciento.

El ministro expuso que el Gobierno estudia la focalización de los subsidios a los combustibles.

"Estamos buscando la forma de no afectar a los más necesitados", aseveró.

Añadió que para el próximo año se hará un recorte de unos mil millones de dólares de gastos, fundamentalmente en las empresas públicas.

Entre las estadísticas, mencionó que 2023 finalizará con un déficit de 5.789 millones de dólares, el 5% del producto interno bruto (PIB).

Vega apuntó que el proyecto de Ley de Eficiencia Económica, o reforma tributaria, en debate en el parlamento unicameral actualmente, será el principio de las medidas para sanear las cuentas fiscales.

Por otro lado, adelantó que existe una alternativa para transferirles bienes del Estado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) a fin de que puedan obtener recursos en pago por las deudas del Gobierno con estas instancias, pero el compromiso es acordar el flujo de pagos para los asuntos urgentes. (Télam)