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El mercado petrolero revirtió la tendencia alcista que había mostrado al inicio de la jornada. El barril de Brent se ubicó en US$103,72, con una caída del 1%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia del crudo estadounidense, registró un retroceso del 0,23% y se posicionó en US$96,24. Este comportamiento respondió a las declaraciones de Donald Trump sobre el financiamiento militar a Israel y a las señales de avance en las negociaciones diplomáticas entre Washington y Teherán.

En una entrevista con Fox News, el presidente estadounidense anunció que su país dejará de brindar asistencia económica anual a Israel a partir de fines de este año. Según informó Reuters, el anuncio alimentó las expectativas de una menor tensión en la región.

“En cuanto a los pagos a Israel, Bibi Netanyahu y yo habíamos acordado una ayuda de 4.000 millones de dólares anuales; sin embargo, hace meses pactamos que íbamos a suspenderla”, declaró Trump en el programa Fox and Friends de la cadena Fox News. Y agregó: “Ya hemos acordado que, para finales de este año, dejaremos de realizar pagos a Israel”.

La apertura de las operaciones había mostrado un panorama diferente. Los valores internacionales del crudo subieron luego de que un funcionario iraní desmintiera que Teherán y Washington estuvieran próximos a alcanzar un acuerdo para poner fin a las hostilidades en el Golfo Pérsico. Sus declaraciones se conocieron tras el ataque estadounidense contra la isla iraní de Qeshm.

En paralelo, los contactos entre representantes de Irán y Catar sumaron señales de distensión. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores catarí aseguraron que tanto Washington como Teherán mantienen su compromiso con la mediación y trabajan para superar sus diferencias. “El portavoz añadió que las negociaciones con ambas partes han mostrado avances y que continúan los esfuerzos para reducir las brechas restantes”, informó Reuters.

Pese a estos indicios, los riesgos de una nueva escalada siguen presentes. En un informe publicado este martes, la entidad financiera ING advirtió: “A pesar de estas señales positivas, probablemente sea demasiado pronto para considerar que los riesgos de una escalada han desaparecido”. En el mismo análisis, añadió: “Lo que sí está claro es que, si surgen señales contundentes de progreso en las conversaciones de paz, los precios podrían registrar nuevas caídas”.

La guerra con Irán, en el centro de la campaña electoral estadounidense

El conflicto también ocupa un lugar relevante en el escenario político de Estados Unidos, en el marco de las elecciones de medio término. Los comicios representarán una instancia de evaluación para el Gobierno de Trump, tras sus primeros dos años en la Casa Blanca.

De acuerdo con Reuters, el malestar de los votantes por la continuidad de la guerra con Irán y el encarecimiento de los combustibles se instaló entre los principales temas de debate electoral. Por otra parte, el Brent finalizó octubre en su cotización más elevada de los últimos seis meses. El incremento estuvo asociado a los temores de que las hostilidades vuelvan a intensificarse después de las elecciones estadounidenses.

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