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En su visita a los estudios de LU12 AM680, el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, analizó el escenario hidrocarburífero de la provincia.

Durante la entrevista, detalló los planes de inversión en la Cuenca del Golfo San Jorge, los avances en la recuperación terciaria, el horizonte no convencional con la formación D- 129 y Palermo Aique, y el trabajo articulado con la provincia del Chubut.

Reactivación

LU12 AM680: ¿Cómo viene el nivel de inversión de las operadoras para la Cuenca del Golfo San Jorge?

Jaime Álvarez: En este momento, los tres equipos de perforación están llevando adelante campañas que rondan los USD 80 millones para este año y el próximo, y seguramente va a haber una ampliación de esos montos. Esto comprende lo que ha comprometido Crown Point y se encuentra ejecutando, lo que ha comprometido Quintanilla y se encuentra ejecutando, y lo que ha manifestado CGC y se encuentra ejecutando. Los tres están con USD 80 millones de inversión para este año y el próximo.

Apostamos a que se amplíe. En el caso de CGC, el equipo lo ha comprado, con lo cual aspiramos a que se encuentre trabajando en forma permanente y pueda ejecutar entre 20 y 24 perforaciones al año.

Cada perforación va a rondar entre USD 1,5 millones y los USD 2 millones, dependiendo del tipo de perforación a ejecutar. Es importante que haya equipos trabajando: la perforación es lo que genera vida en los yacimientos maduros. Cuanto más se perfora, más se produce, y lo contrario ocurre cuando no hay actividad de perforación, ya que la producción va decayendo.

El ministro Jaime Álvarez, junto a los conductores Gustavo Argañaraz y Gisela Castillo. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Resulta muy importante destacar que no en todas las provincias del país en las cuales se retiró YPF superaron esta etapa de coyuntura con inversiones y con planificación futura; nosotros ya la estamos superando. Esperemos que haya más inversiones, estabilización de la producción y estabilización del empleo.

LU12 AM680: ¿Qué es lo que tracciona para que las inversiones regresen?

Jaime Álvarez: Hubo planificación por parte del Gobierno provincial, que es lo que nos solicitó el gobernador Claudio Vidal hace ya casi tres años. Cuando recibimos las áreas de YPF a través de FOMICRUZ y fueron licitadas, el mayor hincapié se le dio a las inversiones y no a que hubiera un bono para la provincia. Los bonos son importantes, pero duran lo que duran en la cartera del ministro de Economía o del área de Finanzas; las inversiones son para siempre.

Se priorizaron las inversiones y logramos que las nuevas operadoras se hicieran cargo de un plan de inversión en áreas maduras de USD 1.259 millones, casi USD 1.260 millones. Eso es muy importante y esos planes se van a ir ejecutando. Lo que estamos viendo hoy no es lo que se planificó la semana pasada, es lo que se viene planificando en los últimos dos años.

Las inversiones en el área hidrocarburífera y en el área minera llevan tiempo; son inversiones muy importantes, millonarias, en dólares, y lleva tiempo la recuperación de las mismas. Estos trabajos que hoy estamos viendo son planificaciones de los compromisos de inversión oportunamente llevados adelante, así como hoy se están estudiando y analizando planes de inversión que van a impactar en la provincia en forma directa dentro de dos o tres años.

La tapa del diario La Opinión Austral del 22 de octubre de este año.

LU12 AM680: Desde el Gobierno remarcaron que las operadoras van a cumplir con el plan de inversiones

Jaime Álvarez: Tiene que haber cumplimiento de los planes de inversión, del área ambiental y del área laboral. Tiene que haber trabajo y previsibilidad. Cada cambio en los planes de inversión tiene que ser superado; tiene que ser mejor, con más inversión y con planificación de futuro.

La semana pasada estuvimos en el yacimiento Anticlinal Aguada Bandera. Ahí se van a ejecutar cinco perforaciones con una inversión aproximada de USD 10 millones. Los primeros cuatro pozos son de aproximadamente 1.200 metros de profundidad y van a trabajar sobre uno que se va a revertir para utilizarse como inyector de agua para recuperación secundaria.

Esos pozos van a trabajar en ver la factibilidad de utilizar polímeros para recuperación terciaria. La recuperación terciaria va a estirar el horizonte de producción del área convencional en los próximos años. Esas cuatro perforaciones son muy importantes para la realidad actual y el presente de la provincia de Santa Cruz.

El quinto pozo va a ir a una profundidad de 2.200 metros, donde va a estudiar las posibilidades geológicas de lo que tiene que ver con la formación D- 129, que es roca madre para un futuro desarrollo no convencional. De cinco perforaciones, cuatro van aplicadas a una tecnología que va a estirar el futuro productivo de lo que hoy estamos produciendo en Santa Cruz, y la quinta es el futuro: el desarrollo del no convencional en el flanco norte de la provincia.

Esas cinco perforaciones son clave. Aspiramos a que todas las empresas inviertan en perforación y en tecnología, para que se pueda pasar a una cantidad mucho mayor de proyectos de terciaria en Santa Cruz —a veces sin pasar por secundaria, pasando de primaria a terciaria directamente— e ir conociendo la roca madre en el flanco norte. Eso es lo que va a permitir que haya un futuro hidrocarburífero por muchos años más en el flanco norte de la provincia, dejando lo que es el convencional maduro, que seguramente irá declinando como es lógico que ocurra, porque todo tiene un proceso: se desarrolla un yacimiento, llega a su punto máximo de producción y a partir de ahí comienza a decaer.

Existen tecnologías que permiten que eso se estire, pero el desarrollo futuro va a estar en la formación D- 129.

El ministro Álvarez subrayó que la estrategia energética busca aprovechar mejor los recursos existentes, extender la vida productiva de los yacimientos y sostener la actividad y el empleo. A la derecha, el gobernador Claudio Vidal. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

LU12 AM680: ¿El objetivo es que se siga conociendo esa roca madre para que Santa Cruz avance hacia el no convencional?

Jaime Álvarez: Es el momento de hacerlo. Hay interés por parte de las operadoras, pero también hay una provincia que marca el camino de las exigencias. Cuando una operadora solicita adhesiones a beneficios o presenta nuevos planes, la provincia le exige como contrapartida el compromiso de explorar e investigar el potencial real de la formación D- 129.

La D- 129 es el equivalente a la formación Vaca Muerta en Neuquén. Esta formación se ubica en nuestro flanco norte, se evalúa en el sur de Chubut y debemos analizarla en el norte santacruceño por tratarse de una cuenca compartida. Se trata de un potencial enorme; si técnica y económicamente resulta viable su desarrollo, allí estará el futuro productivo del flanco norte de la provincia por los próximos 50 o 70 años.

LU12 AM680: ¿Qué desafíos enfrentan para que la actividad petrolera se traduzca en empleo, en estabilidad laboral y desarrollo económico?

Jaime Álvarez: Se necesita muchísima inversión. Vaca Muerta llevó 10 años y miles de millones de dólares invertidos por la empresa estatal YPF y por empresas internacionales. Hubiera sido muy positivo que, además de invertir en Neuquén, YPF hubiese destinado inversiones a Santa Cruz en aquel momento, entre los años 2014 y 2015.

Hoy se trabaja con los recursos que dispone la provincia y los que poseen las empresas; se requiere investigar y desarrollar la formación no convencional. Esa es la clave: la inversión.

A corto plazo, las empresas buscan poner en valor el convencional maduro, mientras que el no convencional representa una apuesta a futuro que exige desembolsos de gran magnitud por las mayores profundidades y el incremento del riesgo geológico.

Corresponde avanzar en ese sentido. Resulta indispensable incrementar la cantidad de perforaciones en todos los yacimientos del flanco norte hacia la formación D- 129, conocer con precisión nuestra roca madre y aplicar tecnología adaptativa pragmática, replicando la experiencia de Neuquén al menor costo posible para consolidar esta realidad en los próximos años.

Este proceso demandará tiempo, en virtud de que momentáneamente no se contempla la llegada de grandes compañías internacionales como Chevron o Exxon. La evolución estará sujeta también al comportamiento de los precios internacionales del petróleo.

El gobernador Claudio Vidal, junto al ministro Jaime Álvarez y el vicepresidente de Alianza Petrolera Argentina, Pedro Martínez Cereijo. FOTO: GOBIERNO

Puerto Deseado

LU12 AM680: ¿Qué ha pasado con la exploración Sur Río Deseado Este?

Jaime Álvarez: Firmamos el contrato hace una semana con el gobernador y el vicepresidente de Alianza Petrolera Argentina, Pedro Martínez Cereijo. Se estima que para marzo o abril habrá novedades del equipo de perforación.

Se aplicará una tecnología innovadora denominada perforación multilateral. Si funciona adecuadamente con los petróleos pesados, podrá replicarse en otros sectores del norte de Santa Cruz y en diferentes puntos del país. Años atrás, YPF realizó un ensayo similar pero bajo otras condiciones técnicas; este esquema renovado abre un horizonte muy promisorio.

Existen yacimientos con petróleos densos a 600 metros de profundidad en arenas apretadas del flanco norte. De resultar exitosa la tecnología, estará disponible para Alianza Petrolera y para el resto de las operadoras.

Permitirá habilitar la explotación en yacimientos con este tipo de hidrocarburos mediante perforaciones someras de 400 a 600 metros, en lugar de los pozos tradicionales de 1.200 a 2.000 metros. Esto abre una oportunidad de gran relevancia.

Los petróleos pesados y semipesados mantendrán un rol clave a medida que se expanda el desarrollo de roca madre y no convencional. La razón es que la producción no convencional entrega hidrocarburos livianos que requieren ser mezclados en tanque con crudos pesados para su procesamiento en refinería, salvo instalaciones diseñadas exclusivamente para livianos. El crudo pesado aporta insumos indispensables para la fabricación de breas, asfaltos y plásticos, mercado que mantiene alta demanda global y que en los próximos años dependerá de Medio Oriente y de la Cuenca del Orinoco.

Respecto al sur santacruceño, está previsto que entre diciembre y los primeros días de enero comience a operar el equipo de YPF asignado al no convencional de Palermo Aique, en el área La Azucena, Campamento Este. Existieron demoras contractuales por dificultades financieras de la contratista San Antonio Internacional (SAI).

Se movilizará un equipo de alta potencia de 1.700 caballos, corrigiendo la falla del primer pozo exploratorio donde se empleó un equipo de menor capacidad. La tecnología seleccionada optimizará las probabilidades de éxito de esta perforación de USD 66 millones, inversión equivalente a los pozos iniciales de Vaca Muerta.

En paralelo, se negocian acuerdos con la operadora CGC para llevar adelante una campaña de perforación de pozos verticales en la zona sur de la provincia.

LU12 AM680: Santa Cruz y Chubut avanzan en el desarrollo no convencional, ¿cómo se articula?

Jaime Álvarez: Con el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, coordinamos tareas de manera permanente. El repliegue de YPF impactó en todas las provincias productoras del país. Cada jurisdicción adoptó herramientas propias para afrontar la coyuntura. En Chubut, la operadora de mayor peso es Pan American Energy con el yacimiento Cerro Dragón, un modelo de referencia en inversión y tecnología.

Ellos avanzan en la exploración de la formación D- 129 en el sur chubutense, en consonancia con la estrategia de Santa Cruz en el bloque norte. Chubut registra un grado de avance superior a través de PAE.

En su momento, YPF desarrolló proyectos de recuperación terciaria en el yacimiento Manantiales Behr. La aspiración de Santa Cruz es replicar proyectos de terciaria de esa envergadura y consolidar el desarrollo de la D- 129 en ambas provincias. Recientemente, Chubut ejecutó una perforación horizontal con destino a gas que arrojó excelentes resultados.

El futuro hidrocarburífero del flanco norte descansa en la producción no convencional orientada a las formaciones D- 129 y Neocomiano. Ambas provincias comparten la búsqueda de la roca madre y trabajarán de manera conjunta en el desarrollo de infraestructura, insumos y agregación de valor.

LU12 AM680: ¿Qué pasó con la producción? ¿Se ha logrado estabilizar?

Jaime Álvarez: La provincia se encuentra en pleno proceso de estabilización de los niveles productivos. El Ejecutivo provincial dispuso medidas de incentivo, como la reducción de regalías condicionada a la suba de equipos, mayor producción y resguardo del empleo. La estabilización muestra avances progresivos tras un invierno severo que provocó congelamiento de líneas y paralización de equipos.

En materia de seguridad, se coordina un esquema de prevención contra el robo de cables en yacimientos junto al Ministerio de Seguridad.

Se registraron sabotajes donde la afectación de líneas de tensión para la sustracción de conductores dejó fuera de servicio baterías completas y hasta 20 pozos productivos. La modificación legislativa orientada al control de la comercialización de materiales ferrosos y no ferrosos, sumada a la fiscalización del transporte y chatarrerías, busca erradicar el delito que atenta directamente contra la producción petrolera provincial.