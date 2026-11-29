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España celebra este domingo 29 de noviembre elecciones generales para renovar la composición del Congreso de los Diputados y del Senado, en una jornada que registra una participación histórica. Según los datos difundidos por el Ministerio del Interior, el 67,71% del electorado había votado a las 18 (hora local), frente al 53,13% registrado a la misma hora en las elecciones de 2023.

El incremento de 14,5 puntos porcentuales representa el nivel de participación más alto registrado a esa hora desde el regreso de la democracia. Los datos también muestran una mayor concurrencia durante las primeras horas: a las 14, el 45,5% del padrón ya había emitido su voto, por encima del 40,48% contabilizado en los anteriores comicios generales.

Un total de 38,6 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a los 350 integrantes del Congreso y a los representantes del Senado. La votación definirá la nueva composición parlamentaria y el escenario político en el que se negociará la formación del próximo Gobierno.

El 67,71% del electorado había votado a las 18 (hora local)

Los candidatos

Los principales referentes políticos ya participaron de la jornada electoral y aprovecharon sus apariciones públicas para convocar a la ciudadanía y defender sus propuestas.

El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de 54 años, votó en Madrid y llamó a una participación masiva. El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que gobierna desde 2018, sostuvo que el voto es el mayor poder de una democracia y afirmó que la concurrencia ciudadana permitirá reflejar con mayor precisión la voluntad de los españoles en el próximo Parlamento.

Sánchez busca conservar el poder en medio de una campaña marcada por cuestionamientos vinculados a investigaciones de corrupción que alcanzaron a integrantes de su entorno político y familiar. Entre los principales ejes de su gestión también aparecen el crecimiento económico, la crisis habitacional y la política migratoria.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, de 65 años, votó en el colegio Ramiro de Maeztu, en Madrid, acompañado por su esposa, Eva de Cárdenas. El candidato del Partido Popular (PP) pidió a los ciudadanos que no voten con miedo, sino con memoria, y aseguró que la decisión de las urnas marcará el rumbo de España no solo durante los próximos cuatro años, sino también para la próxima década.

Feijóo busca poner fin a los ocho años de gobiernos socialistas. Su propuesta incluye reducir impuestos, revisar regulaciones impulsadas por el actual Ejecutivo y endurecer las medidas contra la inmigración irregular. Sin embargo, para alcanzar una mayoría parlamentaria podría necesitar acuerdos con Vox, el partido liderado por Santiago Abascal.

El dirigente de Vox, de 50 años, también votó en Madrid y convocó a los españoles a participar sin miedo y de manera pacífica. “La participación masiva legitima la democracia”, afirmó. Además, agradeció el respaldo recibido durante la campaña y anticipó que, después de dirigirse a los ciudadanos durante la noche electoral, mantendría conversaciones con sus aliados políticos, entre ellos el presidente argentino Javier Milei.

Abascal impulsa una agenda que incluye la expulsión de inmigrantes en situación irregular, una posición favorable a Israel y cuestionamientos a las políticas climáticas. Su espacio busca ampliar su representación parlamentaria y tener un papel en las negociaciones para la conformación de un eventual gobierno de coalición con el PP.

En Barcelona votó Ada Colau, de 52 años, exalcaldesa de la ciudad y candidata del Frente Amplio, una alianza integrada por Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y los comuns catalanes. Después de sufragar, convocó a los trabajadores a defender los servicios públicos, el acceso a la vivienda, las pensiones y los salarios.

También pidió una participación masiva en Cataluña y reivindicó el protagonismo de las mujeres en la política. Su espacio plantea regular el mercado de alquiler y ampliar las políticas de acceso a la vivienda. Colau podría tener un papel relevante en las conversaciones para construir una mayoría parlamentaria progresista.

Las polémicas de la campaña y las denuncias durante la votación

Uno de los episodios más comentados de la campaña fue el enfrentamiento entre Feijóo y Colau durante el debate electoral a cuatro realizado el 26 de noviembre.

En medio de una discusión sobre la gestión de la DANA y la situación judicial del expresidente valenciano Carlos Mazón, el candidato del PP le respondió a la dirigente de izquierda: “Y usted, calladita”. La expresión provocó la intervención de Sánchez, quien cuestionó el trato hacia la candidata y reclamó respeto.

Colau volvió sobre el episodio este domingo a través de sus redes sociales. Después de pedir que los ciudadanos acudieran a votar con ilusión y valentía, cerró su mensaje con una frase dirigida a sus críticos: “Calladitas, nunca”.

Otra controversia se produjo durante la propia jornada electoral. El Partido Popular presentó una denuncia ante la Junta Electoral Central por una presunta actuación irregular de agentes de la Policía Nacional en cinco mesas de Toledo.

Según el partido, los efectivos comunicaron instrucciones sobre el tratamiento de los votos de ciudadanos cuyo derecho al sufragio había sido suspendido cautelarmente. El PP sostuvo que el procedimiento indicado contradecía las disposiciones de la Oficina del Censo Electoral, que establecen que esos sobres deben recibirse, mantenerse cerrados y separados del resto de los votos, con las firmas correspondientes de las autoridades de mesa.

La denuncia quedó presentada ante el organismo electoral, que deberá evaluar el planteo.

En materia de seguridad, el Gobierno desplegó más de 100.000 efectivos para garantizar el desarrollo de los comicios. El operativo incluye 30.036 agentes de la Policía Nacional, 50.373 de la Guardia Civil y otros 20.318 integrantes de las policías autonómicas y locales.

La jornada también registró un episodio trágico en Barcelona: un hombre de 88 años murió tras sufrir un paro cardíaco en un colegio electoral del distrito de Nou Barris. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo, pero no pudieron salvarle la vida. El incidente no obligó a cerrar el centro ni interrumpió las votaciones.

Cuándo se conocerán los resultados y cómo se elige al presidente

Los primeros resultados oficiales se esperan a partir de las 21 (hora española), mientras que el escrutinio podría quedar definido cerca de las 22:30, equivalente a las 18:30 en Argentina, según las previsiones difundidas para la jornada.

A diferencia de lo que ocurre en Argentina, en España el presidente del Gobierno no se elige mediante el voto directo de los ciudadanos. Los electores seleccionan a los representantes parlamentarios y son los 350 diputados del Congreso quienes posteriormente participan en la elección del jefe del Ejecutivo.

Para obtener la investidura en primera votación se necesita una mayoría absoluta de 176 diputados. Si ningún candidato consigue esa cantidad, se realiza una segunda votación 48 horas después, en la que alcanza con obtener más votos a favor que en contra.

El rey Felipe VI inicia las consultas con los representantes de las fuerzas políticas y propone un candidato para la investidura.

La participación de los españoles residentes en el exterior también formó parte de la jornada. En Argentina, más de 25.500 ciudadanos votaron entre el 21 y el 27 de noviembre en los consulados habilitados de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca. El país concentra una de las comunidades españolas residentes fuera de España más numerosas.

Con una participación que alcanzó niveles históricos y una competencia política centrada en la continuidad del PSOE o un cambio de orientación hacia las fuerzas de derecha, el resultado parlamentario será determinante para definir las alianzas y el próximo Gobierno de España.