El eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto de 2026 ya comenzó y concentra la atención de millones de personas en distintos puntos del hemisferio norte. Aunque la Argentina quedó fuera de la trayectoria de la sombra lunar y el fenómeno no podrá observarse desde ninguna provincia, La Opinión Austral ofrece una cobertura en vivo para seguir cada etapa del acontecimiento astronómico.

La Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y proyecta su sombra sobre una parte del planeta. Dentro de una estrecha franja se produce la totalidad, el momento en que el disco lunar cubre completamente al Sol y permite observar durante unos instantes la corona solar.

Eclipse solar total: seguí el fenómeno en vivo

El fenómeno comenzó durante el mediodía de la Argentina y avanzará durante varias horas por distintas regiones del hemisferio norte. El recorrido de la sombra atravesará el extremo septentrional de Rusia, el Ártico, Groenlandia, Islandia y el Atlántico Norte, antes de llegar a Europa.

La totalidad alcanzará posteriormente a España y una pequeña zona del nordeste de Portugal. Fuera de ese corredor, el eclipse podrá observarse de manera parcial en amplias regiones de Europa, el norte de África y sectores del Atlántico Norte.

Desde la Argentina, en cambio, no habrá oscurecimiento del cielo ni podrá observarse la Luna cubriendo al Sol, ni siquiera de manera parcial.

Por eso, quienes quieran experimentar el eclipse desde el país deberán hacerlo mediante las transmisiones en directo disponibles en internet.

La NASA preparó una cobertura especial con imágenes desde distintos puntos de la trayectoria del eclipse, entrevistas a especialistas y explicaciones sobre las diferentes fases del fenómeno. La transmisión oficial comenzó a las 14:15, hora argentina.

A qué hora es el máximo del eclipse solar 2026

El punto máximo del eclipse del 12 de agosto se producirá alrededor de las 14:46, hora argentina, equivalente a las 19:46 en España, de acuerdo con los horarios informados por el Instituto Geográfico Nacional español.

Ese horario corresponde al máximo del eclipse y no significa que la totalidad se produzca simultáneamente en todos los lugares. La sombra lunar se desplaza sobre la superficie terrestre y cada región atraviesa las distintas fases en horarios diferentes.

En España, uno de los países que tendrá una de las observaciones más destacadas, la totalidad comenzará alrededor de las 20:27 o 20:28, dependiendo de la ubicación, y se extenderá durante aproximadamente dos minutos.

En algunas ciudades españolas la duración será algo mayor. En Burgos, por ejemplo, la totalidad rondará los 104 segundos, mientras que en La Coruña será de aproximadamente 76 segundos. En Palma de Mallorca, uno de los últimos puntos del recorrido, el máximo llegará cerca de las 20:32, con el Sol muy próximo al horizonte.

¿Dónde se puede ver el eclipse solar total?

La totalidad solo será visible dentro de un corredor relativamente estrecho. La trayectoria comenzará en el norte de Rusia y atravesará zonas del Ártico y Groenlandia.

Luego, la sombra alcanzará Islandia, donde podrá observarse en distintos puntos de la isla. Posteriormente cruzará el Atlántico Norte hasta llegar a Europa.

En España, la franja de totalidad recorrerá buena parte del norte de la península y continuará hacia el este hasta alcanzar las Islas Baleares.

Entre los lugares que podrán experimentar la totalidad se encuentran:

Rusia, en sectores del extremo norte.

Groenlandia.

Islandia.

España.

Una pequeña zona del nordeste de Portugal.

En Portugal, la totalidad será mucho más limitada. Solo una pequeña parte del Parque Natural de Montesinho, en el distrito de Bragança y cerca de la frontera con España, quedará dentro del corredor. Allí el Sol permanecerá completamente cubierto durante apenas unos segundos.

España vive un eclipse solar total histórico

El paso del eclipse por España genera una expectativa extraordinaria debido a que la península ibérica no atravesaba un fenómeno de estas características desde hace más de un siglo.

La franja de totalidad ingresará por Galicia y avanzará hacia el este, atravesando distintas regiones hasta llegar a las Islas Baleares.

La particularidad del eclipse en España será, además, el horario: la totalidad ocurrirá cerca del atardecer. Por ese motivo, la altura del Sol sobre el horizonte será baja y las condiciones de observación dependerán especialmente de que no haya edificios, árboles, montañas u otros obstáculos hacia el oeste.

Entre las ciudades que se encuentran en el recorrido se destacan La Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Burgos, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca.

En La Coruña, la totalidad llegará alrededor de las 20:28 y durará poco más de un minuto. En Burgos, el máximo se producirá aproximadamente a las 20:29, mientras que en Palma de Mallorca será cerca de las 20:32.

¿Se puede ver el eclipse desde Argentina?

No. El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 no será visible desde ningún punto de la Argentina, ni siquiera de forma parcial.

La trayectoria de la sombra lunar se concentra en el hemisferio norte y Sudamérica queda completamente fuera de la zona de visibilidad.

Esto significa que desde Río Gallegos, Santa Cruz, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta o cualquier otra ciudad argentina no se observará la Luna delante del Sol.

El horario del máximo, las 14:46 en Argentina, sirve únicamente como referencia para seguir la transmisión internacional. En ese momento, el cielo argentino continuará con su comportamiento habitual y no habrá una disminución de la luz solar provocada por este eclipse.

Cómo seguir el eclipse solar en vivo desde Argentina

Aunque no pueda verse directamente desde el territorio argentino, existen distintas alternativas para seguir el fenómeno en tiempo real.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial del eclipse solar total, con actualización de los horarios, los lugares alcanzados por la sombra y las imágenes que lleguen desde las zonas de totalidad.

Además, la NASA dispuso una transmisión oficial con imágenes desde diferentes puntos del recorrido y la participación de especialistas. La cobertura incluye observaciones científicas realizadas durante el fenómeno.

La agencia espacial estadounidense también desplegó investigaciones específicas para aprovechar el eclipse. Entre ellas se encuentra el seguimiento de la sombra lunar mediante aeronaves de gran altura y el lanzamiento de globos científicos en Islandia y España para analizar los efectos del oscurecimiento temporal sobre la atmósfera terrestre.

Qué estudian los científicos durante el eclipse

El eclipse solar total no es solamente un espectáculo astronómico. La breve desaparición del disco solar permite estudiar regiones del Sol que normalmente quedan ocultas por su enorme brillo.

Durante la totalidad puede observarse la corona solar, la atmósfera exterior de nuestra estrella. Su luminosidad es muchísimo menor que la de la superficie solar, por lo que el bloqueo producido por la Luna genera condiciones excepcionales para analizarla.

Los científicos pueden estudiar durante esos minutos la estructura de la corona, la cromosfera, las protuberancias solares y los arcos de plasma vinculados con la actividad magnética del Sol.

Estos estudios son relevantes para comprender fenómenos como las eyecciones de masa coronal, que pueden afectar satélites, sistemas de comunicaciones y redes eléctricas cuando alcanzan la Tierra.

La NASA también realizará experimentos durante el eclipse para investigar la dinámica de la corona solar. El objetivo es obtener información que permita mejorar los modelos sobre la actividad de nuestra estrella y el denominado clima espacial.

La corona solar, el gran atractivo del eclipse

Durante los pocos minutos de totalidad, el disco solar queda completamente oculto por la Luna y aparece alrededor de ella un halo de luz: la corona solar.

El astrónomo Diego Bagú explicó en declaraciones a TN cómo puede impactar el fenómeno en las personas y diferenció el efecto emocional de cualquier supuesto efecto físico.

“Influye en lo emocional, porque es un espectáculo de la naturaleza increíble. Uno no está acostumbrado a verlo. A plena luz del día está el Sol y la Luna baja considerablemente, es extraordinario. En lo que tiene que ver en cuestiones físicas, por supuesto que no”, afirmó.

La corona también permite observar estructuras que ayudan a los investigadores a comprender el comportamiento del campo magnético solar y los procesos que ocurren en las capas exteriores del Sol.

Por qué un eclipse permite estudiar el Sol

La relación entre el tamaño aparente del Sol y la Luna es la que hace posible un eclipse total. Aunque el Sol es aproximadamente 400 veces más grande que la Luna, también está unas 400 veces más lejos de la Tierra. Por esa coincidencia, ambos cuerpos presentan tamaños aparentes similares vistos desde nuestro planeta.

Cuando la Luna se ubica exactamente entre la Tierra y el Sol, puede bloquear completamente el disco solar.

Ese momento es especialmente valioso para la astronomía porque el brillo del Sol queda temporalmente oculto y permite observar su atmósfera exterior.

Los eclipses solares totales fueron utilizados históricamente para realizar importantes descubrimientos. Entre ellos se encuentra la identificación del helio a partir de observaciones de la corona solar y los estudios que contribuyeron a comprobar predicciones de la relatividad general de Albert Einstein.

En 1919, durante un eclipse, Arthur Eddington realizó observaciones de estrellas cercanas al Sol para analizar la desviación de su luz producida por el campo gravitatorio solar, un experimento que se convirtió en uno de los episodios más conocidos de la historia de la física.

El eclipse de 2026 vuelve a ofrecer una oportunidad para realizar observaciones de este tipo con instrumentos modernos y analizar la posición aparente de estrellas próximas al disco solar.

El eclipse también tendrá efectos sobre la temperatura

Durante la totalidad, el bloqueo temporal de la radiación solar puede producir un descenso momentáneo de la temperatura en las zonas donde el eclipse es total.

La magnitud de ese cambio depende de factores como la ubicación, la hora, la duración de la totalidad y las condiciones meteorológicas.

El efecto será más evidente dentro del corredor de totalidad, mientras que en las regiones donde el eclipse sea parcial la variación será mucho menor.

En Argentina no se producirá este efecto asociado al eclipse, ya que el territorio nacional queda fuera de la zona de visibilidad.

Eclipse solar y lluvia de meteoros Perseidas: una jornada astronómica especial

El eclipse total coincide además con otro acontecimiento astronómico destacado: el período de mayor actividad de la lluvia de meteoros Perseidas.

Durante la noche del 12 al 13 de agosto se dará una de las mejores oportunidades del año para observar las conocidas como “Lágrimas de San Lorenzo”.

En condiciones ideales, la actividad de esta lluvia puede alcanzar hasta unos 100 meteoros por hora. A diferencia del eclipse, las Perseidas sí pueden observarse desde diferentes regiones del planeta, siempre dependiendo de las condiciones del cielo y de la contaminación lumínica.

Cómo observar un eclipse solar de manera segura

En las regiones donde el eclipse sea visible de manera parcial, nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada.

La observación directa durante las fases parciales puede provocar lesiones oculares graves. Los anteojos de sol comunes no ofrecen la protección necesaria.

Para observar el fenómeno deben utilizarse anteojos o visores solares que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2.

Tampoco son seguros los filtros caseros, radiografías, vidrios ahumados u otros elementos utilizados como sustitutos de los filtros solares certificados.

Las cámaras fotográficas, binoculares y telescopios también necesitan filtros solares específicos colocados correctamente delante del sistema óptico. Mirar el Sol a través de estos instrumentos sin la protección adecuada puede generar daños oculares de manera inmediata.

La única excepción se produce durante la breve fase de totalidad, cuando la Luna cubre completamente el disco solar. En ese momento, las personas ubicadas dentro de la franja de totalidad pueden retirar temporalmente la protección, pero deben volver a colocársela inmediatamente antes de que reaparezca el primer punto de luz solar.

Cuándo será el próximo eclipse solar visible desde Argentina

Aunque el eclipse total de este 12 de agosto no podrá observarse desde Argentina, habrá que esperar menos de un año para volver a tener un fenómeno solar visible desde el país.

El 6 de febrero de 2027 tendrá lugar un eclipse solar anular cuya franja atravesará parte de la Patagonia y que será visible de manera parcial en otras regiones del territorio argentino.

Antes de ese acontecimiento habrá otro fenómeno astronómico que sí podrá observarse desde todo el país: un eclipse lunar parcial durante la noche del 27 al 28 de agosto de 2026, siempre que las condiciones meteorológicas permitan observar el cielo.

Mientras tanto, este miércoles 12 de agosto, el eclipse solar total se desarrolla sobre el hemisferio norte y convierte a España, Islandia, Groenlandia y sectores de Rusia y Portugal en los principales puntos de observación.

Desde Argentina, la alternativa es seguirlo en vivo. La Opinión Austral acompaña el fenómeno con una cobertura especial para conocer, minuto a minuto, cómo avanza uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de 2026.