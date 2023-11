Encontraron muerto al primer juez no binario en México

Jesús Ociel Baena, la primera persona no binaria que ocupó una magistratura en México, como integrante del Tribunal Electoral del estado Aguascalientes, fue encontrado sin vida en su casa, informaron hoy fuentes oficiales.

"Sí, efectivamente, apenas nos estamos enterando; se va a hacer la investigación, no se sabe hasta este momento según el reporte de las autoridades de qué se trata, si un homicidio o fue algún accidente", dijo la ministra de Seguridad, Rosela Isela Rodríguez.

Según informó la prensa local, el cuerpo fue hallado junto al de otra persona en el interior de su domicilio, ambos con heridas de arma blanca.

Más tarde, la Fiscalía señaló que la otra persona muerta era la pareja de Baena y que ambos tenían heridas de arma blanca. “Existen indicios de que ellos mismos se lesionaron entre sí”, señaló la Fiscalía, según el diario El Universal.

El fiscal señaló que hará “una investigación con perspectiva de género, porque las personas fallecidas pertenecían a la comunidad LGTB” y, entonces, se aplicarán todos los protocolos especializados.

No había señales de que haya habido una tercera persona en el lugar, subrayó.

El Gobierno de México reconoció a Baena como magistrado, lo que significó que fuera el primer funcionario o servidor público en obtener un género no binario en su cargo.

El Movimiento por la Igualdad en México lamentó la muerte de Baena a través de sus redes sociales.

"Lamentamos profundamente la muerte del magistrade Ociel Baena. Su legado en la lucha por la igualdad y contra la discriminación, a través del litigio estratégico y acciones incansables en favor de la diversidad sexual y de género, es invaluable. Exigimos el esclarecimiento total de los hechos. Su memoria y su obra seguirán iluminando nuestro camino", publicó la organización en la red social X.

En esa red, Baena se definía como "persona no binaria, especialista en derechos político -electorales, impulsore de litigios estratégicos electorales con perspectiva LGBTIQ+". (Télam)