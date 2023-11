Gael García Bernal y Diego Luna se unen a The Boys en un nuevo spin off A poco del lanzamiento de la cuarta temporada, se confirmó que la productora trabaja en un nuevo proyecto que contará con la dupla mexicana Diego Luna y Gael García Bernal.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El universo de The Boys se expande una vez más con The Boys: México, una nuevo spin-off con Gael García Bernal y Diego Luna, informó el portal Deadline.

Los mexicanos serán productores ejecutivos y están considerando asumir papeles de actuación, aunque ninguno de los dos sería un papel importante, según compartieron fuentes exclusivamente con Deadline.

El guión estará a cargo de Gareth Dunnet-Alcocer (escritor de Blue Beetle). Actualmente se está buscando un co-showrunner para unirse al creador, quien ya está trabajando en el guión. El equipo detrás de The Boys: México, que se rodará en el país latinoamericano, está trabajando en los presupuestos de la nueva serie y aún no han comenzado a realizar el casting, dijeron las fuentes al portal Deadline.

The Boys, la serie éxito de Amazon

The Boys, basado en el cómic más vendido del New York Times escrito por Garth Ennis y Darick Robertson, comparte una visión divertida e irreverente de lo que sucede cuando los superhéroes, que son tan populares como celebridades, tan influyentes como políticos y tan venerados como dioses, abusan de sus superpoderes en lugar de utilizarlos para el bien. Con la intención de detener a los superhéroes corruptos, The Boys, un grupo de justicieros, continúa su heroica búsqueda para exponer la verdad sobre The Seven y Vought, el conglomerado multimillonario que administra a los superhéroes y encubre sus sucios secretos. Son los aparentemente impotentes contra los superpoderosos.

Tras el gran éxito de The Boys , que está por estrenar la cuarta temporada, se lanzaron dos series derivadas en 2023: la animada The Boys Presents: Diabolical , que se lanzó en marzo, y la serie derivada Gen V, ambientada en la universidad , que recientemente concluyó su primera. temporada y ha sido renovado para la temporada 2.

The Boys: México es el último proyecto de la estrella en ascenso Dunnet-Alcocer, quien escribió el guión de la película de superhéroes de Warner Bros. Pictures/DC Studios, Blue Beetle .

La dupla mexica que triunfa en Hollywood

Luna y García Bernal son actores veteranos cuyas carreras explotaron luego de su colaboración en la exitosa película en español de 2001 Y tu mamá también, dirigida por Alfonso Cuarón. Se han reunido varias veces desde entonces, incluso en Rudo y Cursi (2008) y Casa de Mi Padre (2012).

Más recientemente, Luna se unió al universo de Star Wars en la serie de televisión de Disney+ Andor , una precuela de Star Wars: Rogue One . García Bernal protagonizó recientemente el biodrama amazónico Cassandro , interpretando al luchador gay titular nacido Saúl Armendáriz.

Los viejos amigos y colaboradores se convirtieron en socios productores en 2018 bajo su lema La Corriente del Golfo. Entre los proyectos recientes que produjeron se encuentran el ya mencionado Cassandro y la serie Pan y Circo conducida por Luna, ambos para Amazon.