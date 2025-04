Eladia Guelet, la madre de Ulises, reclama justicia: “No fue un accidente, fue un crimen” Eladia Guelet, madre de Ulises Guelet, relató en Radio LU12 que su hijo subió a la camioneta frente al parque Ibiza, y no fue recogido en la ruta, hay cámaras de seguridad que lo prueban.El conductor, Mauro Pérez, aceleró de manera imprudente y temeraria, ignorando los golpes y pedidos de los chicos que iban en la caja para que bajara la velocidad o detuviera el vehículo. Eladia sostiene que Pérez actuó de manera consciente, no fue un error o una imprudencia aislada, sino una conducta delictiva, ya que según ella, "él sabía lo que estaba haciendo".Tras perder el control del vehículo, la camioneta mordió el ripio, se desvió y terminó chocando contra una palmera. Ulises salió despedido y sufrió graves lesiones que, pese a tres cirugías, le causaron la muerte días después en el hospital de Puerto San Julián.Respecto al proceso judicial, Eladia explicó que desde el inicio pidió el cambio de carátula de "accidente de tránsito" a "homicidio simple con dolo eventual", pero actualmente la causa está caratulada como "homicidio culposo agravado". Criticó que el acusado está libre, que no se le suspendió la licencia de conducir. Eladia sigue pidiendo justicia, exige que el caso sea revisado y que se le dé la gravedad que corresponde.

Por La Opinión Austral | 09 de abril 2025 · 13:05 hs.