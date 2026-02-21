Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La resiliencia animal tiene hoy un nombre propio: Punch. Este macaco japonés, nacido el 26 de julio de 2025, cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Su historia no es solo la de un animal en cautiverio, sino la de una búsqueda instintiva de consuelo luego de un inicio de vida marcado por el abandono materno.

Punch, recién nacido.

Los cuidadores explicaron que su madre lo rechazó debido al calor extremo registrado durante esos días y que en ningún momento mostró conductas maternales. Desde entonces, Punch debió ser alimentado con mamadera y cuidado de manera permanente por el personal veterinario.

Un refugio de felpa ante la soledad

En el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa, Punch enfrentó uno de los mayores desafíos para cualquier primate: crecer sin el contacto físico de su madre. En su especie, ese vínculo es clave para regular el estrés, desarrollar fuerza muscular y construir una sensación básica de seguridad.

Para suplir esa ausencia, los cuidadores implementaron una estrategia terapéutica poco común: colocarle un peluche de orangután naranja.

Su cuidador, Kosuke Shikano, explicó a la agencia Reuters: “Los macacos bebés se aferran a sus madres para desarrollar fuerza muscular y tener una sensación de seguridad, por lo que Punch necesitaba una intervención rápida”.

El peluche fue una herramienta, para suplir desde su nacimiento el calor de su madre.

Lo que comenzó como un experimento de contención se transformó en un vínculo inquebrantable. Para Punch, el muñeco no es un juguete: es el lugar al que corre cuando se siente amenazado y una herramienta para evitar que el estrés afecte su desarrollo físico y emocional.

“Este peluche tiene el pelo relativamente largo y varios puntos fáciles de sujetar. Pensamos que su parecido con un mono podría ayudar a Punch a integrarse nuevamente a la tropa más adelante”, comentó Shikano.

Kosuke Shikano brindó declaraciones sobre el estado de Punch.

El desafío de la integración social

La vida de Punch no ha estado exenta de sobresaltos. Días atrás, un video viral mostró al pequeño siendo apartado bruscamente por una hembra adulta luego de intentar acercarse a otra cría del grupo. Las imágenes generaron preocupación a nivel internacional.

Desde el zoológico aclararon que se trató de una conducta normal dentro de la jerarquía social de los macacos. En un comunicado oficial señalaron que Punch ha sido regañado en varias ocasiones, pero que ningún animal intentó atacar con intención real de hacerle daño.

“Punch es resiliente y se recupera con rapidez. Estas experiencias forman parte de su aprendizaje social”, indicaron los cuidadores.

Tras el episodio, el mono volvió a salir de su peluche y retomó la convivencia con los demás. Además, ya se observan avances: otros macacos comenzaron a acicalarlo, juega con ellos, recibe límites y aprende los códigos del grupo.

Punch, luego de un tiempo comenzó a socializar con otros macacos.

Los especialistas aclararon que el peluche es solo una etapa de transición. Su función es evitar que el sistema nervioso del animal quede atrapado en un estrés crónico hasta que pueda establecer vínculos reales con otros monos.

Fenómeno global y apoyo de marcas

La imagen de Punch abrazando a su orangután naranja recorrió el mundo bajo el hashtag #HangInTherePunch. Millones de usuarios compartieron fotos y mensajes de aliento, identificándose con su fragilidad y su necesidad de afecto.

El impacto fue tal que incluso la empresa IKEA en Japón decidió intervenir: donó 33 peluches idénticos al zoológico luego de confirmar que el muñeco que acompaña a Punch pertenece a su catálogo. El objetivo fue asegurar que siempre tenga un “compañero” limpio y disponible durante su proceso de autonomía.

Ante la viralización, el zoológico tomó medidas especiales: los visitantes solo pueden observar a Punch durante 10 minutos y bajo estricta condición de silencio absoluto, para evitar que el ruido y la exposición afecten tanto al pequeño mono como al resto de la tropa.

Los visitantes solo pueden ver a “Punch” durante 10 minutos y en silencio.

Los memes por la historia del monito Punch

El fenómeno no tardó en saltar de las jaulas a las pantallas. Punch se convirtió en protagonista de una fuente inagotable ola de memes, ilustraciones y mensajes virales. En redes sociales, su imagen aferrado al peluche fue utilizada para expresar sentimientos de vulnerabilidad, tristeza, ternura y resiliencia.

Para muchos usuarios, el pequeño macaco simboliza emociones universales: la necesidad de afecto, el miedo al rechazo y la fuerza para seguir adelante. Así, su historia dejó de ser solo la de un animal y pasó a convertirse en un reflejo de la sensibilidad humana.

Te compartimos algunos de ellos:

