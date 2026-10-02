No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Christa Pike, de 50 años, debía ser ejecutada mediante inyección letal en Tennessee, Estados Unidos, después de pasar tres décadas en el corredor de la muerte. Sin embargo, el procedimiento no tuvo el resultado previsto: recibió dos dosis del fármaco utilizado para la ejecución y sobrevivió.

Tras el intento, Pike fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Su abogado Randall Spivey confirmó que permanecía con vida y en estado crítico, aunque su equipo legal dijo no contar todavía con información suficiente sobre su pronóstico.

El episodio provocó una investigación oficial y volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de la inyección letal en Estados Unidos, un método que ha sido utilizado en cientos de ejecuciones pero que también registra antecedentes de procedimientos fallidos o altamente problemáticos.

Una ejecución que terminó de manera inesperada

Pike iba a convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en aproximadamente 200 años.

El procedimiento contemplaba el uso de pentobarbital, un fármaco que el estado emplea como único compuesto para sus ejecuciones mediante inyección letal.

Después de recibir dos dosis, Pike continuaba con vida. Las autoridades decidieron trasladarla para recibir atención médica y el procedimiento quedó interrumpido.

El Departamento Correccional de Tennessee sostuvo que se siguieron los pasos establecidos por el protocolo estatal.

La defensa de Pike, en cambio, había advertido antes de la ejecución sobre posibles dificultades relacionadas con el procedimiento y sostuvo que sus preocupaciones terminaron concretándose.

Tennessee suspendió las ejecuciones

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una investigación independiente para determinar qué ocurrió durante el intento de ejecución.

Además, dispuso la suspensión de las ejecuciones programadas en el estado durante el resto de 2026.

Las autoridades todavía no determinaron públicamente cuál fue la causa concreta del fallo. La investigación deberá establecer si hubo problemas relacionados con la administración del medicamento, con el procedimiento médico o con otros elementos del protocolo.

La Fiscalía General de Tennessee respaldó la investigación y señaló que es necesario determinar qué sucedió.

¿Por qué se utiliza la inyección letal?

La inyección letal es actualmente el método de ejecución más utilizado en Estados Unidos.

Durante 2025 hubo 47 ejecuciones en el país y 39 de ellas se realizaron mediante este método.

Los protocolos varían según el estado. Algunos utilizan una combinación de medicamentos, mientras que otros recurren a un único compuesto.

Tennessee utiliza pentobarbital, un potente barbitúrico que disminuye la actividad del sistema nervioso central y que, administrado en dosis elevadas, puede provocar la muerte.

La disponibilidad de los fármacos utilizados en las ejecuciones se convirtió en un problema para distintos estados estadounidenses durante los últimos años. Algunas compañías farmacéuticas se oponen a que sus productos sean utilizados para ejecutar condenados y han restringido su distribución con ese objetivo.

En Tennessee, se aplica pentobarbital.

¿Es frecuente que una ejecución falle?

Los procedimientos fallidos o altamente problemáticos no son un fenómeno desconocido en Estados Unidos.

El Death Penalty Information Center (DPIC), una organización que recopila información sobre la pena de muerte en el país, considera que una ejecución es fallida cuando presenta problemas o retrasos imprevistos que generan sufrimiento adicional o cuando se producen graves inconvenientes durante el procedimiento.

Según los registros del organismo, en 2022 más de un tercio de las ejecuciones realizadas en Estados Unidos fueron consideradas fallidas o altamente problemáticas.

La inyección letal registra la mayor cantidad de ejecuciones fallidas o problemáticas entre los métodos utilizados, de acuerdo con el DPIC.

El caso de Pike presenta, sin embargo, una característica excepcional: las sustancias destinadas a provocar su muerte fueron administradas y, pese a ello, sobrevivió al procedimiento.

Otros antecedentes

Uno de los casos más conocidos ocurrió en Oklahoma en 2014, durante la ejecución de Clayton Lockett. El procedimiento mediante una combinación de fármacos no se desarrolló como estaba previsto y terminó siendo suspendido antes de que se completara el protocolo.

Otro episodio ocurrió en Idaho en febrero de 2024, cuando las autoridades intentaron durante 58 minutos establecer una vía intravenosa para ejecutar a Thomas Creech. Ante la imposibilidad de completar el procedimiento, la ejecución fue suspendida.

Tennessee también tuvo un antecedente reciente. En mayo de 2026, las autoridades desistieron de ejecutar a Tony Carruthers después de no conseguir establecer una vía intravenosa adecuada.

Estos antecedentes alimentaron el debate sobre la capacidad de los estados para llevar adelante procedimientos de ejecución de manera previsible y de acuerdo con sus propios protocolos.

Las advertencias de la defensa

Los abogados de Pike habían cuestionado previamente el uso de la inyección letal y habían planteado preocupaciones médicas sobre las condiciones de su clienta.

La defensa sostuvo que existía riesgo de que el procedimiento no se desarrollara correctamente y reclamó que se utilizara otro método.

Pike incluso había solicitado ser ejecutada mediante un pelotón de fusilamiento, según informó la prensa estadounidense, debido a sus temores respecto del procedimiento mediante inyección letal.

El pedido de clemencia presentado por su equipo legal había sido rechazado a comienzos de la semana por el gobernador Bill Lee.

Condena a muerte de tres décadas

Pike fue condenada a muerte en 1996, cuando tenía 18 años, por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19.

Según la causa judicial, Pike y su entonces novio, Tadaryl Shipp, atacaron a Slemmer hasta provocarle la muerte.

Christa fue condenada a muerte en 1996.

Desde entonces, Pike permaneció durante décadas en el corredor de la muerte. El intento de ejecución de septiembre de 2026 iba a poner fin a ese período, pero el procedimiento terminó convirtiéndose en uno de los casos más inusuales registrados recientemente en el sistema de pena capital estadounidense.

Ahora, mientras continúa la investigación, las autoridades de Tennessee deberán determinar qué ocurrió y qué sucederá con Pike y su condena a muerte.