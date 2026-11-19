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La llegada de Marcelo Gallardo comienza a dar resultados en la Selección de Ecuador. Después de un comienzo con algunas dudas, el entrenador argentino consiguió cerrar el año 2026 con dos triunfos consecutivos y una imagen futbolística que volvió a entusiasmar a los hinchas de La Tri, golpeados por la decepcionante actuación del equipo en el Mundial.

Las victorias por 2-0 frente a Costa Rica, en Quito, y Bolivia, en Guayaquil, marcaron un cambio de escenario para el seleccionado ecuatoriano. Más allá de los resultados, el equipo mostró señales de crecimiento, especialmente en su propuesta ofensiva, uno de los aspectos que Gallardo pretende consolidar de cara a los próximos compromisos internacionales.

En su última presentación del año, Ecuador superó a Bolivia en el estadio Monumental de Guayaquil. John Mercado abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo, después de aprovechar una serie de rebotes tras un tiro de esquina. Antes del descanso, Jordy Caicedo amplió la diferencia con una definición de gran calidad, luego de recibir un centro dentro del área y superar al arquero Carlos Lampe.

Durante el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Gallardo mantuvo el orden y administró la ventaja. El entrenador también aprovechó la diferencia para probar futbolistas y comenzar a evaluar alternativas de cara al futuro.

Marcelo Gallardo y un Ecuador que vuelve a ilusionar

Después del encuentro, el técnico argentino expresó su satisfacción por las señales que dejó el equipo y destacó algunos aspectos del funcionamiento colectivo.

“Me voy con buenas sensaciones, con el segundo tiempo ante Costa Rica y el primer tiempo de hoy. Se vieron cosas positivas para seguir construyendo el funcionamiento que queremos”, manifestó Gallardo en conferencia de prensa.

El entrenador también reconoció que los cambios y las condiciones climáticas influyeron en el desarrollo del complemento, aunque valoró especialmente la posibilidad de terminar el año cerca de los aficionados y transmitirles expectativas positivas.

En relación con la identidad futbolística que busca implementar, el exentrenador de River Plate destacó la intención ofensiva de sus dirigidos, la utilización de jugadores desequilibrantes por las bandas y la búsqueda de protagonismo.

“Tenemos esa intención ambiciosa, que la iremos puliendo a medida de que podamos jugar partidos y construir un equipo que sigue en búsqueda”, explicó.

La decepción del Mundial quedó atrás

El entusiasmo que hoy rodea a la Selección de Ecuador contrasta con el clima de frustración que dejó su participación en el Mundial de 2026.

La Tri había generado grandes expectativas por la calidad de sus futbolistas y por el crecimiento que había mostrado desde su participación en Qatar 2022. Sin embargo, el rendimiento durante el torneo estuvo lejos de las aspiraciones de los aficionados.

Después de una derrota en el debut, un empate y una victoria frente a Alemania en la fase de grupos, Ecuador quedó eliminado en los dieciseisavos de final tras caer frente a México.

El resultado provocó una profunda decepción y terminó con la salida del entrenador argentino Sebastián Beccacece. También se produjo la renuncia del delantero Enner Valencia, máximo goleador histórico de la selección.

En ese contexto, Gallardo asumió la responsabilidad de reconstruir un equipo que había perdido confianza y que necesitaba recuperar su identidad futbolística.

Su comienzo tampoco fue sencillo. El debutante seleccionador sufrió una derrota por 3-1 ante Corea del Sur y posteriormente perdió por penales frente a Japón y Panamá, luego de igualar ambos encuentros durante los 90 minutos.

Las críticas alcanzaron tanto al entrenador como a los futbolistas, varios de ellos integrantes de una generación considerada durante años como la más talentosa de la historia del fútbol ecuatoriano.

Los hinchas volvieron a acompañar a La Tri

Las recientes victorias ante Costa Rica y Bolivia también tuvieron un significado especial por la respuesta de los aficionados.

El regreso de Ecuador a Quito convocó a aproximadamente 30.000 espectadores, que acompañaron al equipo en un momento complicado para el país y celebraron el triunfo por 2-0 ante Costa Rica.

En Guayaquil, la respuesta también fue importante. A pesar de las intensas lluvias y las descargas eléctricas relacionadas con el fenómeno de El Niño, los hinchas llegaron en gran número al estadio Monumental para despedir la temporada.

El rendimiento de futbolistas como Jordy Caicedo, John Yeboah, Kenny Arroyo y John Mercado permitió observar nuevas alternativas en ataque. También se destacaron nombres importantes de la estructura defensiva, como Hernán Galíndez, Willian Pacho y Piero Hincapié, además del mediocampista Moisés Caicedo.

La combinación de experiencia, juventud y variantes ofensivas aparece como uno de los principales desafíos para Gallardo, que busca construir un equipo competitivo y con mayor ambición.

El objetivo de Marcelo Gallardo: llegar fortalecido a las Eliminatorias 2030

Con el cierre de 2026, Ecuador tendrá ahora varios meses para continuar con el proceso de reconstrucción. La selección volverá a jugar durante las fechas FIFA de marzo y junio de 2027, antes del comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2030, previsto para septiembre.

Gallardo ya tiene definido el objetivo para los próximos meses: consolidar una estructura de juego, ampliar las alternativas del plantel y enfrentar rivales de mayor exigencia.

“Hay una agenda bien marcada para el año próximo, siempre con la idea de llegar a septiembre de Eliminatorias con un equipo más fuerte y estructurado. Eso va a ser así, no tengo dudas”, aseguró el entrenador.

Además, manifestó su intención de aprovechar los próximos encuentros internacionales para medir el verdadero nivel de sus dirigidos ante selecciones de mayor jerarquía.

El desafío de Marcelo Gallardo será transformar estas primeras señales positivas en un proyecto sólido y competitivo. Por ahora, los triunfos ante Costa Rica y Bolivia permitieron recuperar parte de la confianza perdida y devolverle la ilusión a una afición que necesita volver a creer en su selección.

Con la Copa América de 2028 también en el horizonte, Ecuador comienza una nueva etapa con la expectativa de dejar definitivamente atrás la frustración del Mundial y convertirse nuevamente en un protagonista del fútbol sudamericano.