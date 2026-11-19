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Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Retrete, también conocido como Día Mundial del Inodoro o Día Mundial del Saneamiento. La fecha fue establecida en 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para visibilizar la crisis mundial de saneamiento y promover el acceso universal a instalaciones sanitarias seguras.

La efeméride busca poner en discusión un servicio esencial que muchas veces pasa inadvertido, pero que tiene consecuencias directas sobre la salud pública, el ambiente, la educación y la calidad de vida. Su importancia también está vinculada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6), que establece la necesidad de garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para toda la población hacia 2030.

La campaña internacional de 2026 lleva como lema “Retretes seguros, un futuro igualitario” y pone el foco en la relación entre saneamiento e igualdad de género. Naciones Unidas advierte que la falta de baños seguros afecta especialmente a mujeres y niñas, al exponerlas a enfermedades, situaciones de peligro y vulneraciones de su privacidad y dignidad.

El organismo estima que 3.400 millones de personas en el mundo no tienen acceso a servicios de saneamiento seguros. También señala que una de cada cinco personas no dispone en su hogar de un lugar para lavarse las manos con agua y jabón.

Cómo es el acceso a cloacas y baños en Argentina

Los datos definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), permiten dimensionar la situación del saneamiento en el país.

Sobre una población de 45.618.787 personas que viven en viviendas particulares, 26.201.508 cuentan con desagüe del inodoro a la red pública de cloacas. Esto representa aproximadamente el 57,4% del total relevado.

Por otra parte, 10.557.466 personas tienen sistemas de desagüe a cámara séptica y pozo ciego, mientras que 7.951.251 utilizan únicamente pozo ciego. A estos grupos se suman 532.347 personas cuyos sistemas sanitarios desembocan en hoyos, excavaciones en la tierra u otras instalaciones similares.

Uno de los datos que refleja las desigualdades en el acceso a condiciones sanitarias básicas es que 376.215 personas no tienen baño o letrina en su vivienda.

En cuanto a la ubicación de las instalaciones, 42.513.897 personas tienen el baño dentro de la vivienda, 2.728.675 lo tienen fuera de ella, aunque dentro del terreno, y 376.215 no cuentan con ninguno.

Las cifras muestran que tener un inodoro no necesariamente significa disponer de una conexión a la red pública de saneamiento. También existen hogares que utilizan sistemas individuales de tratamiento o disposición de efluentes, cuyas condiciones de seguridad y mantenimiento son fundamentales para evitar la contaminación ambiental.

Santa Cruz: el 79% de la población tiene conexión a la red pública de cloacas

En Santa Cruz, los resultados definitivos del Censo 2022 muestran una situación de mayor cobertura de la red pública respecto del promedio nacional.

Sobre un total de 335.677 personas en viviendas particulares, 265.074 tienen desagüe del inodoro conectado a la red pública de cloacas. El número equivale al 79% de la población relevada.

En tanto, otras 41.311 personas utilizan cámara séptica y pozo ciego, mientras que 27.139 dependen exclusivamente de un pozo ciego. Además, 1.205 personas cuentan con sistemas de desagüe a hoyos o excavaciones en la tierra.

El relevamiento también identificó que 948 personas no tienen baño ni letrina en sus viviendas.

La ubicación de las instalaciones sanitarias ofrece otro indicador sobre las condiciones habitacionales de la provincia: 332.096 personas tienen el baño dentro de la vivienda, mientras que 2.633 lo tienen fuera de ella, pero dentro del terreno.

En términos porcentuales, el 98,9% de la población santacruceña relevada dispone de baño dentro de su vivienda. Sin embargo, el acceso a la red pública de cloacas continúa siendo un indicador diferente, ya que una parte de los hogares depende de sistemas individuales de desagüe.

De esta manera, los datos censales permiten observar que, aunque Santa Cruz presenta una cobertura de cloacas superior a la media nacional, todavía existen sectores de la población que no cuentan con conexión a la red pública o que tienen instalaciones sanitarias por fuera de la vivienda.

Por qué es importante el saneamiento para la salud y el ambiente

La disponibilidad de un inodoro no es suficiente si no existe un sistema adecuado para recolectar, transportar y tratar los líquidos cloacales. Cuando los residuos humanos no reciben un tratamiento seguro, pueden contaminar el suelo, los ríos, los lagos y las aguas subterráneas.

Naciones Unidas advierte que los sistemas de saneamiento inadecuados representan un riesgo para las fuentes de agua dulce, fundamentales para el consumo humano, la agricultura, la industria y el funcionamiento de los ecosistemas.

La falta de instalaciones sanitarias también tiene consecuencias sobre la salud. La exposición a excrementos humanos sin tratar puede favorecer la propagación de enfermedades, especialmente entre niños y niñas, y afectar las condiciones de higiene de las comunidades.

A su vez, la problemática tiene una dimensión social. Para las mujeres y las niñas, contar con baños seguros, privados y con instalaciones para la higiene menstrual es fundamental para garantizar el acceso a la educación, el trabajo y la participación en espacios públicos.

Por eso, el Día Mundial del Inodoro no se limita a destacar la importancia de un artefacto cotidiano: busca recordar que el saneamiento seguro es un derecho humano y que su acceso debe estar garantizado para todas las personas.

El inodoro no es un tacho de basura: cómo cuidar la red cloacal

Además de la infraestructura disponible, el funcionamiento de los sistemas de saneamiento depende del uso responsable que hacen los usuarios.

En Argentina, AySA difundió recomendaciones para evitar obstrucciones en las redes cloacales y daños en las instalaciones de tratamiento. La empresa advirtió que recibe mensualmente más de 70 toneladas de sólidos gruesos que no deberían llegar a las plantas depuradoras.

La acumulación de residuos puede provocar obstrucciones, desbordes cloacales, malos olores y complicaciones en los equipos de bombeo. Incluso puede ocasionar daños en las instalaciones y generar gastos adicionales para retirar y trasladar los materiales que no corresponden al sistema.

Entre los elementos que no deben arrojarse al inodoro se encuentran:

Toallitas húmedas.

Tampones y toallitas femeninas.

Preservativos.

Colillas de cigarrillo.

Medicamentos.

Curitas e hilo dental.

La recomendación central es evitar utilizar el inodoro como un recipiente para desechar residuos. Los sistemas cloacales están diseñados para recibir líquidos y desechos humanos, no materiales que puedan obstruir las cañerías o afectar los procesos de tratamiento.

En el marco del Día Mundial del Inodoro, el mensaje de Naciones Unidas vuelve a poner en primer plano una cuestión esencial: contar con instalaciones sanitarias seguras no solo mejora las condiciones de vida individuales, sino que también protege la salud colectiva, el ambiente y la igualdad de oportunidades.