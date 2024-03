Qué dijo Meta sobre la falla mundial de Instagram y Facebook La caída de las redes sociales de la empresa de Mark Zuckerberg tuvo un impacto mundial. Por ello a los pocos minutos de producido el error, Andy Stone, el director en Comunicaciones de Meta salió a hablar al respecto. Lo hizo en la red social X.

Si de golpe se deslogueó tu cuenta de Facebook y tu Instagram no actualiza el Feed de contenidos, que no podés subir fotos y videos y que las stories no se actualizan sos parte de los millones de usuarios que ya reportaron problemas en ambas redes sociales de la empresa Meta, propiedad de Mark Zuckerberg. Los usuarios tampoco perdieron el tiempo y crearon cientos de memes al respecto.

No se trata de un hackeo a tus cuentas ni de un problema con tu clave o conexión de internet. No es una falla en tu celular ni en tu computadora. Instagram y Facebook se cayó en todo el mundo. Y Meta ya habló sobre lo sucedido en un mensaje de un miembro del equipo a través de la red X.

Problemas con inicio de Sesion es el reporte más popular con Facebook.

Millones de usuarios comenzaron a reportar fallas a nivel global de las dos aplicaciones, dos de las más populares del mundo.

El sitio Downdetector donde los usuarios reportan fallas en paginas web y aplicaciones reportó que los informes de los usuarios indican problemas en Instagram y en Facebook.

Instagram no se actualiza, dijeron los usuarios.

Los problemas más comunicados para Instagram fueron 43% en la Aplicación, 41% en la carga y 16% en el Feed.

Para Facebook en cambio los problemas mas reportados tuvieron que ver con Iniciar sesión en un 59%, el 21% con el Sitio web y 20% con la Aplicación.

Meta reconoció el error mundial por la caída de Facebook e Instagram y prometió solucionarlo

Andy Stone sobre la caída de Facebook e Instagram: “Somos conscientes de que las personas tienen problemas para acceder a nuestros servicios”.

El director de Comunicaciones de Meta, Andy Stone, compartió en X: “Estamos al tanto de que los usuarios están enfrentando dificultades para usar nuestros servicios. Nos encontramos solucionando este problema en este momento”.

Quién es Andy Stone, el director de Comunicaciones de Meta

Andy Stone suele hablar públicamente en temas sensibles y de gran repercusión para Meta. Una de las últimas veces fue cuando Elon Musk acusó a Mark Zuckerberg por plagio cuando la firma lanzó la nueva app Threads.

Uno de los abogados de Twitter, Alex Spiro, acusó a al CEO de Meta, Mark Zuckerberg de apropiación “sistemático, deliberada e ilegal” de la propiedad intelectual de Twitter que utilizó para crear Threads, según publicó el medio de noticias Semafor.

“Twitter tiene la intención de hacer cumplir estrictamente sus derechos de propiedad intelectual y exige que Meta tome medidas inmediatas para dejar de usar cualquier secreto comercial de Twitter u otra información altamente confidencial”, escribió Spiro a través de una carta a Zuckerberg, según Semafor.

El abogado de Twitter apuntó contra Meta por contratar exempleados de Twitter quienes “siguen teniendo acceso a los secretos comerciales de Twitter” y han retenido “indebidamente documentos y dispositivos electrónicos” de esa red, reiteró Spiro.

Ante esto, el director de comunicaciones de Meta, Andy Stone, publicó en la red social que “nadie del equipo de ingenieros de Threads es un antiguo empleado de Twitter, eso sencillamente no es el caso”.

Sin embargo el nombre de Andy Stone tomó resonancia pública cuando Rusia lo declaró un enemigo. El 26 de noviembre de 2023, el director de prensa de Facebook fue incluido en la lista de criminales buscados de Rusia.

La razón por la que Stone fue agregado a la lista no se indicó explícitamente en el artículo de TASS, que citó datos del Ministerio del Interior ruso. Las autoridades sólo dijeron que es “buscado en virtud de un artículo del Código Penal de la Federación Rusa”.

Aunque apenas se ha hecho público, Stone ha estado en la lista de buscados desde febrero, informó medio ruso de noticias, Mediazona.

Según trascendió, poco después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Stone anunció cambios temporales en Meta para permitir discursos de odio y “formas de expresión política que normalmente violarían nuestras reglas, como discursos violentos como ‘muerte al invasores’”.

Las reglas solo se aplicaron a usuarios de Facebook e Instagram en países seleccionados: Armenia, Azerbaiyán, Estonia, Georgia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia y Ucrania. “La violencia contra los civiles rusos” sigue prohibida, subrayó Stone.

Aún así, esta indulgencia no le cayó bien a Rusia, que fue bloqueado en Facebook, X (anteriormente Twitter), Instagram y más. El Comité de Investigación Ruso abrió un caso penal por estos llamamientos a la violencia y el asesinato, y las autoridades rusas consideraron Meta una organización “terrorista y extremista”, abriendo la empresa y sus empleados a acción legal.

Varias plataformas de comunicación de propiedad estadounidense y europea, como X, Snapchat, Discord, Telegram y Microsoft Teams, todavía están prohibido en Rusia y permanecen accesibles solo a través de redes privadas virtuales (VPN).

Los mejores memes sobre la caída de Instagram y Facebook