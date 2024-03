Se reanudaron en Egipto las negociaciones para un alto el fuego entre Israel y Hamas

(Agrega declaraciones de Kamala Harris, vocero israelí y Media Luna Roja)

Las negociaciones en Egipto para lograr una tregua entre Israel y Hamas se reanudaron hoy, mientras en los territorios palestinos de la Franja de Gaza persistían los bombardeos israelíes y la población civil estaba al borde de la hambruna.

Delegaciones del movimiento islamista palestino Hamas, de Qatar y Estados Unidos estaban en El Cairo para iniciar "una nueva ronda de negociaciones", informó la agencia de noticias AFP.

Los enviados de Hamas tienen que pronunciarse sobre una propuesta de tregua esbozada en París a fines de enero, indicó una fuente cercana al grupo palestino.

Esta propuesta de los países mediadores -Qatar, Estados Unidos y Egipto- consiste en una pausa de seis semanas en los combates y la liberación de 42 rehenes a cambio de la excarcelación de palestinos presos en Israel.

A principios de la semana pasada, una fuente próxima a Hamas detalló que la propuesta consistía en liberar, cada día, a un rehén a cambio de diez prisioneros palestinos. Esto se haría durante 42 días, y estaría completado en seis semanas.

El movimiento palestino también exige la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, que los gazatíes puedan regresar al norte del enclave, del que muchos huyeron a causa de los combates, y el ingreso de más ayuda humanitaria para la población, en riesgo de hambruna.

El objetivo es alcanzar una tregua antes del inicio de Ramadán, el mes de ayuno musulmán, que empieza el 10 o el 11 de marzo.

"Los israelíes aceptaron en principio los elementos del acuerdo", aseguró ayer un alto funcionario estadounidense, aunque no fue confirmado por Israel.

Hamas dijo hoy que podría firmarse un acuerdo "en 24 o 48 horas" si Israel "acepta las demandas", informó la agencia de noticias AFP, que citó a un dirigente del movimiento islamista que habló bajo condición de anonimato.

En tanto, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que "debe haber un alto el fuego inmediato durante al menos seis semanas, que es el acuerdo que está sobre la mesa" y además pidió reunir "a los rehenes con sus familias" y proporcionar "ayuda inmediata al pueblo de Gaza".

"Han muerto demasiados palestinos inocentes. Hace tan sólo unos días, vimos a personas hambrientas y desesperadas acercarse a los camiones de ayuda, simplemente intentando conseguir alimentos para sus familias tras semanas en las que casi no llegaba ayuda al norte de Gaza. Fueron recibidos con disparos y caos", declaró.

"La gente en Gaza se muere de hambre. Las condiciones son inhumanas", afirmó.

"El gobierno israelí debe hacer más para aumentar significativamente el flujo de ayuda. Sin excusas", afirmó, desde la ciudad de Selma, en el estado de Alabama.

Harris pronunció así la condena más explícita de un alto cargo estadounidense desde el inicio de la guerra en Gaza y se produce un día antes de que se reúna con el miembro del gabinete de guerra de Israel Benny Gantz.

En el terreno, varios bombardeos nocturnos azotaron las ciudades de Khan Yunis y Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

Hamas, que gobierna en Gaza desde 2007, indicó que también hubo disparos de artillería en Jabaliya, Beit Hanun, en el barrio de Zeitun de Ciudad de Gaza y en Tal Al Hawa, en el norte.

En casi cinco meses de guerra, las operaciones militares israelíes en represalia al ataque sin precedentes de Hamas en Israel el 7 de octubre dejaron 30.410 muertos en la Franja, en su mayoría civiles, según el último balance del Ministerio de Salud controlado por Hamas.

En el ataque del movimiento palestino en Israel murieron cerca de 1.200 personas y unas 240 fueron secuestradas, entre ellas una veintena de argentinos.

Una tregua de una semana en noviembre permitió canjear a un centenar de rehenes por 240 presos palestinos e Israel estima que unas 130 personas permanecen cautivas, 30 de las cuales habrían muerto desde entonces.

En respuesta, Israel lanzó una operación aérea y terrestre para "aniquilar" a Hamas.

El Gobierno de Hamas indicó hoy que en las últimas 24 horas 90 personas murieron en Gaza.

Catorce de los muertos eran miembros de una misma familia fallecidos en un bombardeo que destruyó su casa en Rafah, en la frontera con Egipto, donde unos 1.4 millones de palestinos se desplazaron en busca de refugio.

Entre los fallecidos hay dos bebés gemelos, Naim y Wisam, de apenas unos meses.

Shehda Abu Anza, un sobrino de la familia, relató a AFP que solo había civiles en la casa.

"Había quizás más de 15 niños en la casa" de cuatro pisos, que quedó totalmente destruida, señaló.

El conflicto ha provocado una catástrofe humanitaria y la hambruna es "casi inevitable" para 2,2 millones de palestinos de Gaza, la inmensa mayoría de la población gazatí, según Jens Laerke, vocera de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

Al menos 16 niños murieron por "desnutrición y deshidratación" en estos últimos días, según el Ministerio de Salud de Hamas.

El papa Francisco urgió hoy garantizar un "acceso seguro" a la ayuda humanitaria para la población en Gaza, y el Consejo de Seguridad de la ONU pidió que se permita su entrega "gran escala", sin obstáculos.

El suministro de ayuda por vía terrestre, que depende de la autorización de Israel, entra con cuentagotas a Gaza, principalmente por Rafah, desde Egipto.

Un reparto de comida en la Ciudad de Gaza terminó el jueves en tragedia después de que soldados israelíes abrieran fuego contra una muchedumbre que se abalanzó contra los camiones.

Según Hamas, 118 personas murieron y 760 resultaron heridas.

La investigación preliminar "indicó que tras los disparos de advertencia para dispersar la estampida […] varios saqueadores se acercaron a las fuerzas y generaron una amenaza inmediata" para los soldados, afirmó hoy el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari.

Las tropas dispararon "hacia varios individuos", agregó, insistiendo en que un organismo "independiente" del ejército llevará a cabo una investigación.

Un equipo de la ONU dijo que constató un "gran número" de heridos por bala en un hospital de la ciudad donde fueron ingresadas muchas de las víctimas.

Testigos indicaron a la agencia de noticias AFP que un ataque israelí impactó un camión humanitario en Deir el-Balah (centro), pero el ejército israelí dijo a la misma agencia, que "no era un camión humanitario el impactado".

La Media luna roja palestina indicó en X (ex Twitter) que "transportó cinco muertos y cuatro heridos tras un ataque a un camión con dron israelí (…) en Deir el-Balah".

Frente a las dificultades para hacer llegar la ayuda por ruta, Estados Unidos lanzó ayer desde el aire un primer envío de alimentos, en total 66 "paquetes" que contenían 38.000 raciones de comida, en colaboración con Jordania, según un alto mando militar estadounidense. (Télam)