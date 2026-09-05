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Facundo Agustín Ciarlo, conocido como “Sapo”, volvió a quedar en el centro de una investigación judicial. El hombre, de 52 años, fue detenido en Málaga, España, luego de que la Justicia argentina solicitara su captura internacional en el marco de una nueva causa por presuntas estafas.

La detención fue concretada por agentes españoles tras una investigación de la Policía de la Ciudad, que logró establecer que Ciarlo se encontraba en territorio español. Ahora se inició el proceso para avanzar con su extradición a la Argentina.

Estafas

El nombre de Ciarlo ya había quedado registrado en los tribunales de Chubut. En 2015 fue detenido luego de una investigación iniciada en Puerto Madryn a partir de la denuncia de un capitán de ultramar.

El hombre había regresado a tierra y descubrió que alguien había utilizado los datos de su tarjeta de crédito para realizar compras por unos 100 mil pesos de aquella época. Entre las operaciones figuraban pasajes aéreos y paquetes turísticos.

La investigación de la Fiscalía de Puerto Madryn permitió seguir el rastro de algunas de esas operaciones y vincularlas con Ciarlo. La pesquisa apuntó a una organización que obtenía datos de tarjetas de crédito para adquirir servicios turísticos y luego revenderlos.

“The Frog Travel”

Según la investigación judicial, Ciarlo utilizaba una agencia de turismo denominada “The Frog Travel” para comercializar los paquetes adquiridos de manera fraudulenta.

El mecanismo consistía en utilizar tarjetas ajenas, clonadas o mellizas para comprar viajes y posteriormente venderlos a terceros. La investigación estimó que las maniobras habían generado una defraudación superior a los 10 millones de pesos.

En los procedimientos realizados en 2015 fueron secuestrados vehículos de alta gama, dinero, dispositivos electrónicos, documentación y elementos que fueron incorporados a la causa.

La investigación también alcanzó a otros integrantes de la organización y derivó en imputaciones por fraude reiterado con tarjetas de crédito y asociación ilícita.

Tres años de prisión

En 2016, la Justicia de Chubut condenó a Ciarlo a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por asociación ilícita y estafas.

Sin embargo, su historia judicial no terminó con aquella condena. En 2018, mientras se encontraba bajo libertad condicional, viajó a Rusia para asistir al Mundial de fútbol pese a que tenía una prohibición de salir del país. Allí fue demorado y posteriormente liberado.

En 2018, mientras se encontraba bajo libertad condicional, viajó a Rusia y terminó detenido.

Lujos y famosos

Paralelamente a las investigaciones judiciales, Ciarlo construyó una imagen pública vinculada con los viajes, los autos de alta gama y el lujo.

En sus redes sociales mostraba recorridas por distintos países y fotografías junto a personajes reconocidos. Entre ellos aparecen Diego Maradona, Ricardo Fort y Bono, el cantante de U2.

Su exposición también incluía vehículos de alta gama y viajes internacionales, una vida que contrastaba con el origen de las investigaciones que lo tenían como protagonista.

Ciarlo junto a Bono de U2.

La nueva causa

La investigación que terminó con su detención en España comenzó a avanzar nuevamente en mayo de 2026, cuando la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), a cargo de José María Campagnoli, solicitó a la Policía de la Ciudad localizar a Ciarlo.

El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9, a cargo del juez Martín Sebastián Peluso.

Los investigadores rastrearon sus redes sociales y encontraron un perfil de Facebook que permitió seguir sus movimientos. A partir de información obtenida sobre las conexiones de la cuenta, pudieron determinar que los accesos se realizaban desde Málaga.

La nueva investigación está relacionada con presuntas estafas vinculadas con la compra de pasajes y paquetes turísticos utilizando tarjetas de crédito ajenas.

Captura internacional

Con la información reunida, la Justicia argentina solicitó una captura internacional a través de Interpol. A partir de entonces, la Policía de la Ciudad comenzó a trabajar de manera coordinada con las autoridades españolas para localizarlo.

Finalmente, integrantes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía de Málaga interceptaron a Ciarlo mientras circulaba en un Jeep Renegade por la calle Héroes de Sostoa, en el barrio Huelin.

El “Sapo” quedó detenido en dependencias de la Policía local y se iniciaron las diligencias correspondientes para avanzar con su extradición a la Argentina.