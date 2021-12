Quiénes son los herederos de la fortuna de Vicente Fernández tras su muerte

El cantante mexicano, Vicente Fernández, uno de los mayores íconos de la música mexicana, falleció este domingo 12 debido a complicaciones derivadas de una caída que sufrió en agosto.

El ícono de la música mexicana con más de cinco décadas de trayectoria logró acumular una fortuna de 25 millones de dólares, según el sitio web Net Worth, portal dedicado a informar sobre el patrimonio neto de las personalidades con base en estimaciones de información pública o con datos de los famosos o sus representantes.

A esa suma se le agregan las ganancias del cantante obtenidas a través de regalías y patrocinios.

De acuerdo con el libro “El último rey” de la periodista Olga Wornat, el Charro de Huentitán repartió en vida los bienes que posee a su esposa y sus cuatro hijos: Vicente Fernández Jr., Gerardo González Jr., Alejandro Fernández y Alejandra Fernández, quien es hija de la hermana de la esposa de Vicente, Doña Cuquita; pero fue adoptada por la familia desde hace años.

Así lo declaró el mismo Vicente Fernández en una entrevista que le realizaron meses atrás: “Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro”, dijo en esa ocasión.

Sin embargo, durante una entrevista Wornat, autora de la biografía no autorizada, declaró que el segundo hijo es el heredero universal, a quién acusó además de ser un hombre ambicioso y con nexos con el narcotráfico. "El heredero es Gerardo Fernández, el hijo del medio, que es ambicioso, que tiene relaciones turbias, que fue capaz de robarle a su padre, a su hermano, a Juan Gabriel. Él se va a quedar con todo el imperio de Vicente Fernández. Gerardo es quien maneja el dinero de esa gran dinastía”, expresó en una entrevista con Julio Astillero.

Mas allá de estas declaraciones, se desconoce qué porcentaje le quedará a María del Refugio Abarca Villaseñor, su esposa y qué porcentaje de su fortuna le corresponderá a cada uno de sus hijos y a su extensa descendencia