Reapareció el jefe del Pentágono, tras ocultar su hospitalización a la Casa Blanca

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, hizo hoy su primera aparición desde que estuvo hospitalizado por un tratamiento contra un cáncer sin informar a la Casa Blanca ni al Congreso.

Austin, que había sido ingresado el 1 de enero en el hospital militar Walter Reed en el que pasó dos semanas, habló por videoconferencia desde su residencia en la apertura de una reunión sobre la ayuda a la lucha de Ucrania contra Rusia.

Soldado de carrera de 70 años, el jefe del Pentágono se sometió a una operación menor para tratar un cáncer de próstata el 22 de diciembre y regresó a casa al día siguiente.

Sin embargo, volvió a ser hospitalizado menos de dos semanas tras padecer náuseas y fuertes dolores, y recién el lunes de la semana pasada fue dado de alta.

Esta internación no fue informada a la Casa Blanca hasta el 4 de enero y el Congreso fue notificado al día siguiente.

Biden no se enteró del diagnóstico de cáncer hasta el 9.

La hospitalización de Austin tuvo lugar en momentos en que las fuerzas estadounidenses se encuentran bajo fuego en Siria, Irak y Yemen.

Austin estuvo trabajando desde el hospital mientras las tropas estadounidenses y británicas se preparaban para atacar a los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, enemigo de Estados Unidos.

Legisladores republicanos pidieron destituirlo, pero Biden dijo que sigue confiando en su secretario de Defensa pese a su error de no dar cuenta de su internación.

Con el respaldo de Biden, Austin declaró la semana pasada: "Mientras continúo con mi recuperación y cumplo mis funciones desde mi domicilio, espero recuperarme por completo y volver lo más rápido posible al Pentágono."

El jueves 11, el Pentágono anunció que realizaría una investigación interna sobre la hospitalización del secretario de Defensa, debido a la falta de comunicación sobre su estado de salud.

"El objetivo de esta revisión es examinar las funciones, los procesos, los procedimientos, las responsabilidades y las acciones relacionadas con la hospitalización del secretario de Defensa en diciembre de 2023", según un documento firmado por el inspector general, Robert Storch. (Télam)