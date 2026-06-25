Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un bebé fue encontrado con vida por vecinos que participaban de las tareas de rescate tras el derrumbe provocado por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles por la noche. El pequeño salió ileso y pudo ser retirado entre los escombros gracias al trabajo conjunto de quienes se encontraban en el lugar durante los momentos más difíciles.

Las imágenes del operativo se difundieron rápidamente en redes sociales y representaron una luz de esperanza en medio de una tragedia que dejó al menos 188 muertos y 1.520 heridos. Además, las autoridades informaron sobre 157 desaparecidos y 200 personas que permanecían atrapadas bajo los restos de los edificios colapsados.

El rescate ocurrió luego de dos movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron el norte del país con menos de un minuto de diferencia. El primer sismo se produjo a las 18:04 horas locales, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El segundo, de mayor intensidad, se convirtió en el más fuerte registrado en Venezuela desde 1900.

Desgarradores testimonios tras los terremotos

La zona más afectada fue La Guaira, una ciudad costera cercana a Caracas donde se encuentra el principal aeropuerto del país, que quedó fuera de servicio tras los movimientos sísmicos. La agencia AFP reportó saqueos en el área y vecinos alertaron sobre víctimas atrapadas entre las estructuras derrumbadas.

En Catia La Mar, un sector del estado costero, los habitantes escucharon durante horas los pedidos de auxilio de una niña que seguía con vida entre los escombros. “¡Se necesita gente que venga a ayudar, militares, que vengan a ayudar. Si vienen la podemos sacar!”, dijo desesperado Dani Rizo, de 48 años. La menor murió minutos después y solo su perro logró sobrevivir.

Yilsmaris Blanco, también vecina de Catia La Mar, relató a la AFP el impacto de la destrucción. “Fue terrible. Todo, todo se desplomó“, dijo y agregó: “Estamos vivos, pero hay personas que están ahorita sufriendo con sus familiares tapiados, con sus familiares pisados que no los pueden sacar”.

En Caracas, el barrio de Altamira fue uno de los sectores más castigados. Un edificio de 22 pisos colapsó por completo y otras construcciones quedaron con paredes destruidas. Muchos habitantes pasaron la noche en la calle o dentro de sus autos, y durante la mañana del jueves casi no había comercios abiertos.

Jean Alexander Capote, de 48 años, permanecía frente a un edificio de más de 15 pisos que perdió varias estructuras. “Mi casa se cayó completa, perdí familia, se murió mi suegra, tengo a mi hija desaparecida, no la consigo“, lamentó. “Lo que sucedió es fuerte, queremos una ayuda pronto”, afirmó.

Los equipos de rescate, trabajando tras los terremontos en Venezuela. Foto: Agencia NA (Xinhua)

Colaboración internacional

La presidenta interina Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, decretó el estado de emergencia nacional y declaró a La Guaira como “zona de desastre“. A su vez, comunicó que “rescatistas especializados” se dirigían al lugar y que su administración enviaba equipos desde otros estados para reforzar las tareas en La Guaira y la Gran Caracas.

El presidente Donald Trump prometió asistencia a sus “nuevos y grandes amigos”. Su secretario de Estado señaló que el país “está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria”.

Chile y México, con amplia experiencia en emergencias sísmicas, confirmaron el envío de equipos especializados. Argentina, España, Alemania, Italia, Suiza, China, India y la Unión Europea también ofrecieron colaboración. El papa León XIV destinó una ayuda de emergencia superior a los 100.000 dólares.

Leé más notas de La Opinión Austral