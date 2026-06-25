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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este jueves que la cantidad de víctimas fatales por los terremotos se elevó a 188, en tanto que los heridos ascienden a 1.520.

Detalló que existen 157 personas desaparecidas y otras 200 continúan atrapadas entre los escombros tras los fuertes movimientos sísmicos de magnitud 7,2 y 7,5. La tragedia también dejó 2.927 familias damnificadas.

En relación con los daños materiales, Rodríguez indicó que al menos 250 edificios sufrieron destrucción o importantes afectaciones. El estado de La Guaira concentra las consecuencias más graves, especialmente en las localidades de Caraballeda y Playa Grande, de acuerdo con lo informado por el diario El Nacional.

En esa zona, ocho hospitales registraron daños y algunos debieron ser evacuados de manera urgente. Los pacientes fueron derivados a otros establecimientos sanitarios, donde reciben atención médica, insumos e hidratación.

De igual modo, se reportaron deterioros estructurales en al menos 20 centros comerciales, además de daños en 46 obras públicas de infraestructura.

Los equipos de rescate, luego de los dos terremotos que causaron terror en Venezuela. Foto: Xinhua.

Rodríguez comunicó la puesta en funcionamiento de una línea telefónica adicional al sistema estatal “VENApp” para concentrar las denuncias por personas desaparecidas. Asimismo, pidió a quienes aún no pudieron contactar a familiares o allegados que realicen el reporte cuanto antes.

“Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos“, enfatizó el dirigente oficialista al referirse a los operativos desplegados en los edificios colapsados.

La crisis generó una rápida reacción tanto dentro como fuera del país. Diversas organizaciones civiles y sectores empresariales impulsaron campañas para reunir insumos destinados a los afectados.

En el plano internacional, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo una conversación con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y le transmitió el compromiso de España de enviar asistencia humanitaria y acompañar a Venezuela frente a la catástrofe.

La primera noche posterior al desastre estuvo marcada por la incertidumbre ante posibles réplicas: miles de vecinos permanecieron en las calles de Caracas, donde improvisaron refugios sobre el pavimento o pasaron la madrugada dentro de sus autos por temor a nuevos derrumbes. Al mismo tiempo, los hospitales trabajaron al límite.

Ayuda humanitaria de EE.UU.

En medio de la emergencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país está “listo y dispuesto” para colaborar con Venezuela y ordenó a las agencias federales coordinar una respuesta inmediata.

“Los dos grandes terremotos que acaban de afectar al gran pueblo de Venezuela son enormes en escala y han dejado una devastadora cantidad de muertos”, expresó el mandatario en su red social Truth Social. A propósito, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el envío de equipos de búsqueda y rescate, asistencia médica y ayuda humanitaria.

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