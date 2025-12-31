Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A pocas horas de que termine el 2025, millones de personas en todo el mundo se preparan para recibir el 2026 con diferentes rituales de Año Nuevo, diseñados para atraer suerte, amor, prosperidad y buena energía, así como para dejar atrás lo negativo del año que termina.

Las 12 uvas: buena suerte para cada mes del año

Una de las tradiciones más populares es la práctica de las 12 uvas, que tiene su origen a finales del siglo XIX en España. En 1909, los productores alicantinos popularizaron esta costumbre para celebrar el fin de la cosecha. La dinámica consiste en comer una uva por cada campanada a la medianoche del 31 de diciembre, simbolizando prosperidad y buena suerte para cada mes del año entrante.

En Italia y Chile, la estrella de la suerte son las lentejas, que se consumen o guardan en bolsillos y billeteras, ya que se cree que atraen riqueza y abundancia económica.

Atrayendo viajes y nuevas aventuras

Para quienes desean un año lleno de viajes y exploración, existe la tradición de dar vueltas con una maleta por la casa o la calle justo después de la medianoche, un ritual que promete aventuras y movilidad durante todo el año.

Colores de la ropa interior: el poder de la energía

Otra costumbre popular es estrenar ropa interior de colores específicos, cada uno con un significado particular:

Amarillo : prosperidad, dinero y abundancia.

: prosperidad, dinero y abundancia. Rojo : amor y pasión.

: amor y pasión. Verde : salud, bienestar y juventud.

: salud, bienestar y juventud. Blanco : paz, armonía y nuevos comienzos.

: paz, armonía y nuevos comienzos. Azul : salud y concreción de proyectos.

: salud y concreción de proyectos. Rosa/Fucsia : amor propio y amistad.

: amor propio y amistad. Violeta/Morado: espiritualidad, intuición y protección.

Usar estas prendas antes de la medianoche activa la energía deseada, una tradición muy arraigada en Latinoamérica y España.

Limpiar y expulsar energías negativas

Muchos rituales se centran en eliminar lo negativo del año que termina:

Barrer la casa de adentro hacia afuera , para expulsar malas energías y polvo del pasado.

, para expulsar malas energías y polvo del pasado. Tirar agua por la ventana , costumbre en Cuba y Uruguay que simboliza limpiar el camino.

, costumbre en Cuba y Uruguay que simboliza limpiar el camino. Quemar “años viejos”, práctica común en Ecuador y Colombia, donde se confeccionan monigotes que representan el año que se va. Quemarlos a medianoche destruye simbólicamente todo lo negativo.

Empezar año nuevo abajo de la mesa para atraer el amor

En redes sociales se ha hecho viral el ritual de pasar la cena de Año Nuevo debajo de la mesa para encontrar el amor. Aunque los segundos clave son el paso de un ciclo hacia el otro, mientras se marca el último minuto del 2025 para dar entrada al 2026.

Lo ideal es acompañarlo también con las 12 uvas y realizar los deseos correspondientes. Se piensa que las personas solteras conseguirán pareja, y las que ya tienen una relación podrían afianzar sus lazos y contraer matrimonio.

Fideos y longevidad: rituales de Asia

En Japón, se preparan los Toshikoshi Soba, fideos largos que simbolizan una vida larga y la posibilidad de “cortar” las dificultades del año viejo. Además, en la tradición budista del Joya no Kane, los templos japoneses tocan 108 campanadas para superar las tentaciones terrenales y empezar el año con iluminación.

En China, comer fideos largos también representa longevidad y buena suerte; la costumbre dicta que no se deben cortar durante la comida.

Ritual de los deseos: linternas y amaneceres

En Tailandia, la gente suelta linternas flotantes al cielo en Nochevieja, liberando el pasado y enviando deseos para el futuro.

En Hawái, se celebra el primer amanecer del año con ceremonias tranquilas y reflexivas, generalmente en playas o lugares pintorescos, para dar la bienvenida al nuevo día.

Celebraciones musicales y de ruido

En Austria, el Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena es un evento tradicional que simboliza buena suerte y buenas vibras.

En Filipinas, hacer ruido con fuegos artificiales, petardos o incluso ollas y sartenes, ayuda a ahuyentar los malos espíritus y empezar el año con energía positiva.

Purificación y valentía: baños y limpiezas

En los Países Bajos, el valiente Nieuwjaarsduik consiste en sumergirse en las frías aguas del Mar del Norte como símbolo de purificación y un nuevo comienzo.

En Rusia, la limpieza profunda de la casa antes de Año Nuevo elimina energías negativas y abre paso a experiencias positivas.

En regiones frías de Canadá y EE. UU., también se practica la zambullida del oso polar, un ritual similar al Nieuwjaarsduik.

Prepararse para un 2026 lleno de fortuna y amor

Ya sea comiendo uvas, lanzando lentejas, usando ropa interior de colores o dando vueltas con una maleta, los rituales de Año Nuevo 2026 buscan atraer la suerte, el amor, la prosperidad y la buena energía. Estos actos no solo simbolizan la esperanza de un mejor año, sino que también ofrecen una oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva y comenzar con energías positivas.