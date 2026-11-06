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El papa León XIV llegó este viernes 6 de noviembre a Uruguay, donde inició su gira apostólica por América Latina, que también incluirá a la Argentina y Perú.

Tras ser recibido por el presidente Yamandú Orsi en Plaza Independencia, en Montevideo, pronunció su primer discurso en la región, agradeció la bienvenida y recordó a su antecesor. Durante el vuelo desde Roma, además, confirmó que su próxima visita al país será un homenaje a Francisco.

La bienvenida de Yamandú Orsi al papa

Luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, el Pontífice saludó a los fieles que aguardaban su llegada y se trasladó hacia Plaza Independencia, donde se realizó la ceremonia oficial de recepción.

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, encabezó el acto y destacó la convivencia democrática de su país. Durante su discurso, expresó: “Bienvenido a América Latina. Bienvenido a esta patria grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos. Bienvenido, querido amigo, al Uruguay”. A su vez, hizo referencia a la estabilidad regional y sostuvo: “Es de los pocos rincones del mundo que no tienen guerras entre países”.

En ese sentido, remarcó la posibilidad de que ciudadanos y representantes de distintos espacios políticos compartieran la recepción: “En este país podemos centrarnos en nuestra plaza, en paz, a ofrecerle este abrazo de bienvenida”.

El primer discurso de León XIV en América Latina

Al tomar la palabra, el papa agradeció las expresiones del mandatario y saludó a los representantes de las instituciones de la República y a las naciones acreditadas en Uruguay. “Desde este primer encuentro deseo llegar el saludo a todos los uruguayos donde sea que se encuentren”, manifestó. Además, expresó su interés por conocer la historia del país durante los próximos días: “Durante estos días podré acercarme a su historia”.

Otro de los temas abordados fue el cuidado del ambiente y el uso de los recursos naturales. En ese contexto, recuperó una reflexión de su antecesor: “Como recordó Francisco, el bien común incorpora a las generaciones futuras“.

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, agradeció al papa León XIV por su visita a Uruguay durante la ceremonia oficial de bienvenida.

“Visitar Argentina es un homenaje a Francisco”

La Argentina será la segunda escala de la gira apostólica. Antes de aterrizar en Uruguay, durante el vuelo que partió de Roma, León XIV se refirió a la expectativa por su llegada al país y al significado que tendrá el viaje.

Consultado sobre si su visita representaba un homenaje a Francisco, respondió: “Sí, en el sentido de visitar su país, donde él no pudo. Voy con mucha alegría”. De esta manera, el Pontífice confirmó que su paso por territorio argentino estará dedicado a Jorge Bergoglio, quien no pudo regresar a su tierra natal durante su papado.

León XIV junto a Bergoglio.

El arribo a Buenos Aires está previsto para el domingo 8 de noviembre a las 16:30. Durante cuatro días, desarrollará una agenda con actividades oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores sociales.

En el mismo diálogo con los periodistas que integraban la comitiva, también fue consultado sobre su participación en las elecciones de medio término en Estados Unidos y el significado de su voto. “Yo ya hice una declaración sobre este tema: estoy orgulloso de ser americano y de ejercer mis derechos”, contestó.

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