Facundo Tobares, delantero de 25 años oriundo de Puerto Santa Cruz, se consagró campeón de la Premier League de Baréin con el Al-Muharraq. El equipo celebró el título tras imponerse 2-0 frente a Ali CSC en la última jornada del torneo.

Formado en Aldosivi de Mar del Plata, el joven dio el salto al fútbol de Medio Oriente sin escalas. Llegó al club bahreiní procedente del conjunto argentino, en busca de nuevos desafíos en un país ubicado muy cerca de Qatar, donde la Selección nacional conquistó el Mundial en 2022.

Debutó en Aldosivi en 2019 y permaneció allí varios años, hasta captar la atención de los directivos del Al-Muharraq. Su rendimiento fue clave en el encuentro final que selló la consagración de su equipo. Así, alcanzó su primer logro profesional en el exterior.

En redes sociales compartió su alegría con un sentido mensaje: “Objetivo cumplido — Muharraq volvió a salir campeón y estoy muy agradecido de haber sido parte de este gran momento. Es mi primer título en este país, con un club que me recibió con los brazos abiertos y me brindó todo. No puedo estar más agradecido ¡Vamos por más!”.

En la provincia de Santa Cruz, de donde procede, esta conquista es motivo de orgullo. La victoria de Tobares genera alegría entre quienes lo vieron crecer y siguen de cerca su recorrido. Una vez más, el fútbol argentino extiende su huella en destinos inesperados, esta vez en la Premier League de Baréin.