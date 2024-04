Un hombre de 46 años fue detenido por asesinar y decapitar a su padre de 71 años en el concejo asturiano de Ribera de Arriba, cerca de Oviedo. Luego de haberle cortado la cabeza llevó la cabeza de su progenitor hasta una rotonda ubicada a unos 100 metros de la casa a patadas, como si fuera un balón. , la dejó junto a un guardarrail de la calle. En la misma rotonda, ensangrentado y medio desnudo, se abalanzó contra varias personas. Incluso a una mujer le tiró la cabeza arriba del capó del auto.

Automovilistas, al ver que el asesinado jugaba con la cabeza en una rotonda, llamaron a la policía.

El macabro episodio ocurrió alrededor de las 22:00 horas del lunes, cuando varios automovilistas en la N-630 llamaron a la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias para alertar de que estaban siendo atacados por un individuo exaltado, semidesnudo y ensangrentado que portaba un hacha en sus manos.

“Se puso delante de mí, se empezó a reír y me tiró la cabeza al capó. Al principio, no sabía lo que pasaba hasta que me di cuenta de que era la cabeza desmembrada de un hombre de verdad”, dijo la conductora, Arancha Lomba, vecina de la zona, que regresaba en coche a su casa, según consignó El País.

“El chiflado este de la rotonda de Soto de Ribera mató a alguien. Hay una cabeza en la calzada de un paisano mayor, y un hombre sin camiseta y ensangrentado se ha tirado encima de mi coche. La Guardia Civil ha llegado y lo ha tumbado, pero hay una cabeza en la rotonda, es como si hubiese cortado a una persona por la boca”, ha explicado uno de los afectados presentes en declaraciones a el diario La Nueva España.

Quién era el hombre al que le cortaron la cabeza

Según medios locales, la víctima fue identificado como M.M., un septuagenario que vivía junto a su hijo, P.M, de 46 años, en una casa de la aldea de El Picón, cercana al lugar de los hechos.

La víctima tendría otros dos hijos, más jóvenes. Aún se investiga qué pudo desencadenar la trágica agresión. Por ahora, solo se sabe que el hombre decapitó con un hacha a su padre. Los testigos presenciales le vieron con la cabeza en una mano y en la otra el arma homicida, en la rotonda.

La policía científica encontró el cuerpo decapitado de la víctima en la vivienda, mientras que el agresor fue primero trasladado a la comisaría y luego al área de Psiquiatría del Hospital Universitario Central de Asturias, donde quedó ingresado.

Cómo fue el crimen del parricida

Las primeras investigaciones señalan que el presunto autor atestó a la víctima dos machetazos, uno en el tórax y otro en el brazo, antes de cortarle la cabeza. Lo hizo ante la puerta de los vecinos a los que su padre iba a pedir ayuda. “Nos picaron a la puerta y empezamos a escuchar lío. Vimos a alguien tirado en el suelo, pero no sabíamos quién era y llamamos a la Guardia Civil”, declara una de las vecinas.