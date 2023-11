Yihad Islámica afirma que liberará a dos rehenes pero Herzog dijo que no recibió ninguna propuesta

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

(Actualiza con declaraciones del presidente de Israel)

La Yihad Islámica palestina difundió hoy un video en el que muestra a dos rehenes israelíes -una septuagenaria y un adolescente- aparentemente retenidos en Gaza y dijo estar dispuesta a liberarlos si se dan "las condiciones de seguridad", mientras el presidente de Israel, Isaac Herzog, aseguró no haber recibido por parte del grupo fundamentalista ninguna "propuesta real" sobre esta cuestión.

"Estamos dispuestos a soltarlos por razones humanitarias cuando se den las condiciones de seguridad en el terreno", declaró el vocero del brazo militar de ese grupo que combate junto a Hamas contra Israel en la Franja de Gaza, informó la agencia de noticias AFP.

Los medios israelíes informaron de la divulgación de ese video y publicaron una captura de pantalla.

"No existe ninguna propuesta real que sea viable por parte de Hamas sobre este tema", expresó el presidente israelí en una entrevista para NBC desde su oficina en Jerusalén.

Herzog detalló que si bien "hay muchísimas personas que envían mensajes optimistas a los medios", según los datos que él dispone, "no hay información alguna realmente importante que muestre ninguna oferta real de ningún proceso" de este tipo.

Ante la pregunta de si esta falta de acuerdo puede acabar por convencer al Gobierno de Israel de que la única forma de traer a todas estas personas de vuelta es a través de una operación militar, Herzog prefirió no entrar en valoraciones y se limitó a decir que están trabajando en todas las vías.

"Estamos trabajando tanto en el frente militar como en todos los demás frentes para traerlos de regreso a casa", dijo, según reprodujo la agencia de noticias Europa Press.

Por su parte, el Ejército israelí calificó su difusión como una acción de "terrorismo psicológico de la peor especie", dijo un vocero del Ejército israelí, Richard Hecht, tras la divulgación de las imágenes.

El vocero de la Yihad Islámica, conocido por el seudónimo Abu Hamza, afirmó que su organización participó junto a Hamas en la operación de comandos islamistas que el 7 de octubre mataron a más de 1.400 personas, principalmente civiles, en el sur de Israel, según el balance del Estado hebreo.

Los atacantes capturaron además a unas 240 personas, de los cuales casi una veintena es de nacionalidad argentina, que llevaron a la Franja de Gaza como rehenes.

En respuesta al ataque del movimiento islamista palestino, Israel bombardea incesantemente sobre la población civil de Gaza.

Según el ministerio de Salud del gobierno de Hamas en Gaza, los bombardeos israelíes mataron a más 10.800 personas, de los cuales casi la mitad son niños y niñas.

El vocero islamista indicó que su organización también tenía rehenes en su poder, sin precisar el número, y explicó que estaba dispuesta a liberar a la mujer septuagenaria "por razones humanitarias y sanitarias".

"No podemos darle la atención médica que requiere, por falta de carburante, de electricidad y de los medios elementales de supervivencia", subrayó.

Desde el 7 de octubre, Israel cortó sistemáticamente el suministro eléctrico y de agua potable en Gaza, así como impide el libre flujo de ayuda humanitaria.

El adolescente del video también podría ser liberado "por razones humanitarias y por su edad, aunque las cárceles del ocupante (israelí) estén llenas de niños" palestinos, agregó el vocero de la Yihad Islámica.

"Nuestra iniciativa se llevará a cabo si se dan las condiciones de seguridad para garantizar la protección de nuestro pueblo palestino", indicó, agregando que la vida de los rehenes podría verse amenazada por los bombardeos israelíes. (Télam)