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Cuando llegan los últimos días del mes, cada peso cuenta a la hora de planificar las comidas. Ante este desafío, te proponemos una receta original, pero económica, con ingredientes accesibles y rendidora.

Esta variante popular de la tortilla tradicial que utiliza fideos partidos como base estructural, conlleva una preparación más sencilla que la versión con papas. ¡Animate a prepararla!

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Receta económica: tortilla de fideos

Ingredientes

  • 150 gr de fideos secos
  • 2 huevos medianos
  • 1 cebolla chica
  • 20 ml de aceite de girasol
  • sal

Preparación de la tortilla

  1. Cocinar los fideos en agua hirviendo con sal. Escurrir y reservar en un bol.
  2. Picar la cebolla de forma fina.
  3. Calentar una cucharada de aceite en una sartén y dorar la cebolla durante 4 minutos.
  4. En un recipiente aparte, batir los dos huevos con la sal.
  5. Mezclar los fideos, la cebolla, y el huevo batido hasta que todos los elementos queden cubiertos por el líquido.
  6. Calentar el aceite restante en la sartén a fuego medio. Verter la mezcla y distribuir uniformemente con una espátula.
  7. Cocinar a fuego mínimo durante 5 minutos hasta que los bordes coagulen y la base esté dorada.
  8. Dar vuelta la tortilla con la ayuda de un plato liso y cocinar el lado opuesto durante 3 minutos.

EN ESTA NOTA Receta Tortillas

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