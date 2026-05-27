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Cuando llegan los últimos días del mes, cada peso cuenta a la hora de planificar las comidas. Ante este desafío, te proponemos una receta original, pero económica, con ingredientes accesibles y rendidora.

Esta variante popular de la tortilla tradicial que utiliza fideos partidos como base estructural, conlleva una preparación más sencilla que la versión con papas. ¡Animate a prepararla!

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Receta económica: tortilla de fideos

Ingredientes

150 gr de fideos secos

2 huevos medianos

1 cebolla chica

20 ml de aceite de girasol

sal

Preparación de la tortilla

Cocinar los fideos en agua hirviendo con sal. Escurrir y reservar en un bol. Picar la cebolla de forma fina. Calentar una cucharada de aceite en una sartén y dorar la cebolla durante 4 minutos. En un recipiente aparte, batir los dos huevos con la sal. Mezclar los fideos, la cebolla, y el huevo batido hasta que todos los elementos queden cubiertos por el líquido. Calentar el aceite restante en la sartén a fuego medio. Verter la mezcla y distribuir uniformemente con una espátula. Cocinar a fuego mínimo durante 5 minutos hasta que los bordes coagulen y la base esté dorada. Dar vuelta la tortilla con la ayuda de un plato liso y cocinar el lado opuesto durante 3 minutos.

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