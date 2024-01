Adam Driver no volverá a Star Wars

Adam Diver, el actor que interpretó a Kylo Ren en la última trilogía de Star Wars, afirmó que no volverá a la saga, ante los rumores de que su personaje pudiera reaparecer a modo de "fantasma de la Fuerza".

“Están haciendo cosas, pero no conmigo. No haré más de estas películas”, dijo Driver en el podcast "Smartless" conducido por el actor y director Jason Bateman.

El arco dramático de Kylo Ren/Ben Solo fue desde ser un líder del Lado Oscuro, al igual que su abuelo Darth Vader/Anakin Skywalker, al de sacrificarse para que la Fuerza se imponga sobre el mal. En el medio, intentó convencer a Rey para que cruzara hacia su lado.

En medio de la promoción de "Ferrari", la película de Micheal Mann en la que interpreta al creador de la emblemática compañía automotriz, ya había sido consultado por su rol en la saga de George Lucas.

“La idea de JJ era que el viaje fuera el opuesto al de Vader. Quería que comenzara siendo el más confundido y vulnerable, y al final de las tres películas, sería el más comprometido con el lado oscuro”, había reconocido Drive a comienzo de diciembre.

(Télam)