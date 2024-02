En los últimos días, hubo un fuerte cruce entre Furia y Agostina luego de que Gran Hermano advirtiera a los jugadores por cómo reaccionan ante los gritos del exterior de la casa. Tras la discusión, Agostina pasó por el confesionario para descargarse después de su pelea con Furia y quiebre en la relación en la casa.

“Vengo por dos cosas: una es para informarle a la gente que a partir de hoy yo ya no formo más grupo ni le debo lealtad a Juliana. Es una mina super desagradecida y me angustio porque fui la única que la defendí siempre”, declaró la expolicía ante Gran Hermano.

“Quise que los demás entiendan que tiene su forma, sus malos días, pero no tenemos por qué seguir soportando sus malos tratos porque sea diferente. Es una mala persona y siento que no está bien de la cabeza, es una maleducada, no hace nada, no lava ni un vaso ‘porque son sus formas de comer sola’, tampoco fumaba y ahora sí. ¡No le roban los cigarrillos, se los fuma ella!”, denunció Agostina contra Furia.

“Siento que me falló y que la gente lo sabe. Ojalá me escuchen. Que quede nominada y se vaya. Se cree que la tiene atada y no la tiene”, concluyó Agos.

Cómo inició la pelea entre Agostina y Furia en Gran Hermano

La pelea entre Agos y Furia comenzó luego de que Gran Hermano advirtiera a los jugadores por cómo reaccionan ante los gritos del exterior de la casa.

Agos le dijo a modo de broma a Juliana que “no conteste“, y Furia le respondió diciéndole que “no se agrande porque le fueron a gritar una vez” y le pidió que “no le diera órdenes”.

La discusión escaló rápidamente, dado que Juliana decidió ir a la habitación para decirle a la expolicía que “juegue sola”.

“No juguemos más juntas porque no tengo más ganas de que me des órdenes. Conmigo… tranquila“, le dijo Furia a Agos cuando la encaró.

La entrerriana se enojó con los dichos de la doble de riesgo. “No te hubiese salvado”, expresó, en alusión a lo que hizo cuando fue líder en la semana de la placa de votos positivos.

“Sos una desagradecida, por algo estas sola y la verdad es que me doy cuenta ahora de que sos una mala persona“, disparó Agos contra Furia.

“No te confundas que no soy ninguno de estos, eh”, continuó la Poli contra Juliana, que respondió afirmando que “no le tiene miedo”.

“Yo te hice un chiste, si vos tenés la tanga dada vuelta es problema tuyo“, le señaló Agos a Furia.

Juliana le contestó a Agos que “siga” insultándola y que “ni en pedo va a tener una amiga así” porque cree que ella la sigue por conveniencia con el afuera. La expolicía siguió tratándola de “gila”.

Repercusiones de la pelea entre Agostina y Furia en Gran Hermano

Agos aseguró que Juliana quedará nominada y será eliminada del juego. “Me van a aplaudir todos”, afirmó la entrerriana, agregando que “no la busque porque la va a encontrar”. Además afirmó que ella también vislumbraba una separación en el juego a pesar de su lealtad.