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La muerte de Presley Gerber, hijo mayor de la supermodelo estadounidense Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, causó conmoción en el mundo de la moda; el joven falleció el domingo 20 de septiembre, a los 27 años, mientras se encontraba internado en un centro de rehabilitación.

La noticia fue confirmada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángele; sin embargo, hasta el momento, las autoridades no informaron de qué muriól la causa del fallecimiento permanece pendiente y se espera que, la autopsia, aporte información que permita esclarecer lo ocurrido.

El hecho de que estuviera alojado en una institución especializada generó interrogantes sobre las circunstancias de su muerte; de acuerdo con la información difundida, el modelo recibía tratamiento por problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas.

No obstante, la internación de Presley Gerber no permite establecer por sí sola la causa del fallecimiento; mientras no exista un informe oficial, cualquier versión que atribuya su muerte a una sobredosis, una enfermedad o un episodio específico carece de confirmación.

La causa de muerte de Presley Gerber todavía no fue confirmada

La investigación quedó en manos del organismo forense del condado, responsable de determinar tanto la causa como la manera de la muerte; el procedimiento incluye la realización de una autopsia y, si las autoridades lo consideran necesario, estudios complementarios, entre ellos, análisis toxicológicos.

Estos exámenes pueden requerir tiempo antes de ofrecer resultados concluyentes; por esa razón, la información oficial disponible se limita a confirmar que Gerber murió dentro de un centro de rehabilitación y que, todavía, no existe una explicación médica definitiva.

Tras conocerse la noticia, la familia solicitó privacidad para atravesar un momento que definió como “difícil y doloroso”; hasta ahora, sus integrantes no difundieron detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento.

Quién era Presley Gerber y cómo comenzó su carrera

Nacido en 1999, Presley Gerber era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber y hermano de la también modelo Kaia Gerber; desde muy joven siguió los pasos de su madre y comenzó a trabajar, profesionalmente, en la industria de la moda.

Debutó como modelo a los 16 años y participó en campañas y desfiles de firmas internacionales como Calvin Klein y Dolce & Gabbana; su perfil público creció tanto por su trabajo como por pertenecer a una de las familias más reconocidas del entretenimiento y la moda estadounidense.

En 2018, apareció junto a Cindy Crawford en un comercial de Pepsi emitido durante la Super Bowl LII.; la participación recuperó la histórica relación de la supermodelo con la marca y presentó a Presley ante una audiencia masiva.

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