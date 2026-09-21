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Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei a causa de una neumopatía; un nuevo parte médico destacó que, la diva de 99 años, “continúa evolucionando, favorablemente, de acuerdo a lo esperado” y que “seguirá con el tratamiento específico del cuadro”.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando, favorablemente, de acuerdo a lo esperado; seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”, señaló el escrito difundido esta mañana.

El informe, firmado por el DR. Enrique Echagüe, Director Médico del Sanatorio Mater Dei, resalta que “la conductora ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos por sus seguidores”.

Por último, se adelantó que “de no mediar inconvenientes, el próximo miércoles emitiremos un nuevo parte médico” con novedades sobre la salud de la conductora televisiva.

Mirtha Legrand fue internada, por segunda vez este mes, el viernes 18 de septiembre, lo que generó preocupación tanto en el público como en los medios de comunicación; según se supo, la diva padece un cuadro compatible con una neumopatía, una enfermedad, trastorno o alteración que pueda afectar a los pulmones.

La legendaria presentadora había atravesado un momento delicado luego de un episodio gripal que derivó en bronquitis, por lo que fue hospitalizada, en el mismo centro de salud, el pasado 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico.

Durante los días de esa primera internación, los partes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones; además, permaneció en una habitación común y participó, activamente, de su recuperación junto a su kinesiólogo.

Legrand había sido dada de alta el 13 de septiembre, pero volvió al sanatorio cinco días después.

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