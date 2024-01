El Bafici abrió la inscripción de películas para su 25ta. edición

El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici), abrió la convocatoria hasta el 31 de enero para participar de la próxima edición del certamen, que se realizará entre el 17 y el 28 de abril, al tiempo que brindó detalles sobre la programación de una muestra que este 2024 cumple 25 años.

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el festival está centrado en el cine independiente de todo el mundo, mostrar realizadores y cinematografías emergentes junto con las obras de cineastas consagrados y las nuevas propuestas del cine nacional.

La inscripción de largometrajes y cortometrajes es gratuita y se realiza a través la página del festival: https://bafici.org/.

El Bafici incluye tres secciones oficiales en competencia: Internacional, Argentina y Vanguardia y Género.

En la Competencia Oficial Internacional, participan cortometrajes y primeros, segundos y terceros largometrajes nacionales e internacionales, que no hayan tenido estreno en la Argentina, se informó oficialmente.

En el caso de la Competencia Oficial Argentina, están habilitadas para el certamen los cortometrajes y largometrajes argentinos que no hayan tenido estreno ni preestreno en la Argentina, priorizando estrenos mundiales o internacionales, y películas con menor trayectoria en grandes festivales.

En tanto en la Competencia Oficial Vanguardia y Género, participan largometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales, que no hayan tenido estreno en Argentina, priorizando estrenos mundiales o internacionales, y películas con menor trayectoria en grandes festivales.

"And, Towards Happy Alleys", de la india Sremoyee Singh, fue elegida como la Mejor Película de la Competencia Internacional de 2023; mientras que "Clorindo Testa", de Mariano Llinás, se alzó con el premio a la Mejor Película argentina; y la colombiana “Mudos testigos”, de Luis Opina y Jerónimo Atehortúa, ganó la competencia de la sección Vanguardia y Género.

(Télam)