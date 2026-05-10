“Euphoria”, el fenómeno cultural que redefinió los dramas juveniles en la pantalla chica, está de regreso; este domingo 10 de mayo, a las 22 hs por HBO MAX, la historia que mantiene en vilo a millones de espectadores entra en una fase crítica de su tercera entrega, prometiendo profundizar en las heridas abiertas de sus protagonistas.

De qué se trata el nuevo episodio de Euphoria

Bajo el título “Este Cerdito”, el quinto episodio de “Euphoria” nos mete de lleno en la segunda mitad de la temporada, donde las consecuencias de las decisiones pasadas empiezan a pasar factura; la trama se centrará en la explosiva rivalidad entre Cassie y Maddy; aunque ambas ven cómo su popularidad y número de seguidores en redes sociales no para de crecer, la fricción interna entre ellas escala a niveles insostenibles.

Por otro lado, Rue comienza a chocar de frente con una realidad dolorosa: la sospecha de que, esta vez, sus acciones la llevaron demasiado lejos; mientras tanto, el panorama no es mucho más alentador para el resto del grupo: la relación de Jules entra en un terreno de turbulencias profundas y, Lexi, se ve obligada a enfrentarse a los fantasmas de sus propias dinámicas familiares.

La serie, creada, escrita y dirigida por Sam Levinson, sigue apostando a un despliegue de talento impresionante; además de la presencia estelar de Zendaya, el reparto principal cuenta con figuras, como: Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow y Eric Dane; entre otros.

Producida por HBO en asociación con A24, la serie no solo es un imán para las audiencias jóvenes, sino que se transformó en una de las producciones más premiadas de la cadena, acumulando, hasta el momento, 25 nominaciones al Emmy y nueve estatuillas ganadas.

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