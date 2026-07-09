La cantante británica Bonnie Tyler murió en un hospital de Portugal a sus 75 años, debido a complicaciones de una enfermedad por la que venía siendo tratada.

A principios de mayo, la artista había sido ingresada de urgencia para someterse a una cirugía intestinal y, aunque logró despertar del coma inducido un mes después, su estado de salud continuó siendo muy grave hasta su deceso.

La familia de Tyler confirmó la triste noticia a través de las redes de la artista, solicitando privacidad ante la tragedia.

El mundo de la música despide a una de las voces rasgadas más icónicas y potentes de la historia del pop-rock, que dejó una huella imborrable con éxitos globales de la década de 1980, como: “Total Eclipse of the Heart” y “Holding Out for a Hero”.

Bonnie Tyler creó su nombre artístico combinando nombres y apellidos que encontró al azar en un diario, representó al Reino Unido en el festival del año 2013 con la canción “Believe in Me” y, en 2022, recibió la distinción de “Miembro de la Orden del Imperio Británico” (MBE).

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