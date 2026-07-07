Las versiones sobre un supuesto romance entre La China Suárez y Franco Deambrosi continúan sumando capítulos; luego de que el piloto admitiera que con la actriz “pasó algo”, comenzaron a surgir distintas teorías sobre cuándo habría ocurrido ese acercamiento.

El tema volvió a instalarse en “Intrusos” (América TV), donde los panelistas analizaron las fechas y aportaron nuevos datos para reconstruir el origen del vínculo; la discusión surgió a partir de los comentarios de Yanina Latorre, quien indicó que el episodio podría haberse producido mientras la actriz ya mantenía una relación con Mauro Icardi.

Sin embargo, intentaron ordenar la cronología y surgieron diferentes versiones sobre el momento exacto en el que la artista y el automovilista habrían comenzado a frecuentarse.

El primero en poner en duda el relato del piloto fue Camilo García, quien cuestionó que Deambrosi evitara dar precisiones sobre las fechas. “No da la fecha, porque quiere seguir especulando con el misterio y que sigamos hablando de él”, dijo el panelista.

A partir de allí, Rodrigo Lussich aportó un dato que podría explicar cuándo se habría producido el primer encuentro. “A mitad de 2024, La China grabó la segunda temporada de “En el Barro” y coincidiría con esa fecha”, comentó el conductor.

No obstante, Natalie Weber planteó otra mirada y consideró que, esa hipótesis, no encajaría con la relación de la actriz con Mauro Icardi. “Entonces, no se pisa con Mauro porque vienen desde noviembre de 2024, cuando vino a recuperarse de la rotura de ligamentos cruzados”, explicó.

En este marco, los integrantes del ciclo recordaron que, el rodaje de la segunda temporada de “En el Barro”, la ficción producida por “Underground”, se desarrolló entre el 2 de julio y el 14 de septiembre de 2024, período en el que Icardi todavía estaba en pareja con Wanda Nara, lo que volvió a alimentar las especulaciones sobre el momento en que habría nacido el vínculo.

También, la conversación dejó lugar para una revelación inesperada; al enterarse de que Deambrosi había participado de la ficción, Marcela Tauro reaccionó con sorpresa. “¿¡Él es actor!?”, preguntó.

La encargada de aclarar esa duda fue Marcela Baños, quien explicó que la producción convocó a pilotos profesionales para las escenas vinculadas al automovilismo, ya que el personaje de Victorio D’Alessandro era un corredor de Turismo Carretera dentro de la historia.

Fue entonces cuando, Baños, reveló el dato que terminó de cerrar la teoría sobre el origen de la relación. “Ahí se conocen Franco y la China”, aseveró, alimentando aún más las versiones sobre el supuesto affaire entre ambos.

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