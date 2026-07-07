La polémica entre Florencia Peña y Luzu TV continúa sumando capítulos; a casi un mes del episodio que desencadenó la salida de la actriz del canal de streaming, Nicolás Occhiato confirmó, públicamente, que el conflicto dejó de ser una simple controversia mediática y pasó al ámbito judicial.

Cuando Peña, durante una emisión de “El Show del Verano”, difundió un rumor no confirmado sobre la salud del padre de Lionel Messi, la situación generó una fuerte repercusión y derivó en un comunicado oficial del canal de streaming, que terminó con la desvinculación de la actriz.

En este marco, Occhiato habló con “Puro Show” (El Trece) sobre el estado actual del conflicto; consultado sobre si existió una conversación con Peña después de lo ocurrido, respondió: “La charla existió después del hecho; fue una que va a quedar en el ámbito de lo privado”.

El conductor también confirmó que, en aquel momento, ambos habían logrado un entendimiento. “Fue así”, respondió al ser consultado por la versión de la actriz, quien había asegurado que, la conversación, había terminado en buenos términos; sin embargo, explicó que la situación cambió por completo, cuando el caso avanzó por la vía legal. “No tengo mucho para decir”, manifestó, al hacer referencia a la demanda y al reclamo económico presentado posteriormente.

Durante la entrevista, Nico evitó profundizar sobre el proceso judicial, aunque dejó, en claro, cómo atraviesa este momento. “Lo atravieso”, respondió cuando le preguntaron cómo se sentía frente al conflicto; ante la posibilidad de una nueva conversación con Flor, fue tajante: “Prefiero no hablar del tema”, lanzó.

También, el creador de “Luzu” aprovechó para responder a las versiones que señalaban que, algunas marcas, habían dejado de pautar en el canal tras el escándalo; lejos de confirmar esos rumores, aseguró que la situación comercial continúa siendo positiva. “Fijate los programas, la cantidad de chivo que metemos; de hecho, es todavía mayor cantidad de la que teníamos antes”, indicó.

Por otra parte, el cronista le consultó por Marley, compañero histórico de Flor Peña, quien continuó vinculado al canal; Occhiato reveló que ambos conversaron durante un encuentro en Miami, aunque evitó dar detalles. “La charla prefiero dejarla en el ámbito de lo privado”, destacó; cuando le preguntaron si deseaba que el conductor siguiera en Luzu, respondió: “La está rompiendo Ale (Wiebe), así que… Sí, ojalá que sí”.

Cabe recordar que, pocos días después de la salida de Flor Peña, comenzaron a surgir versiones sobre una posible batalla judicial; en este marco, su abogado, Fernando Burlando, confirmó que la actriz estaba evaluando avanzar, legalmente, contra el canal. “Es un tema que está analizando Flor. Ahí, hay un contrato que había arrancado en el mes de marzo y terminaba en el mes de diciembre”, había explicado.

Leé más notas de La Opinión Austral